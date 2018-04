Aznar: «No és possible el diàleg amb qui ha protagonitzat una rebel·lió»

José María Aznar en la seva intervenció d'aquest dijous. Foto: Europa Press

"Una rebel·lió en tota regla". Així ha definit l'expresident del govern espanyol José María Aznar els darrers esdeveniments que han tingut lloc a Catalunya a partir de l'aplicació del full de ruta independentista. El dirigent històric del Partit Popular assegura que ja no hi ha lloc per "suposar bona fe en les apel·lacions al diàleg".En aquest sentit, tanca la porta a bastir ponts de conversa entre la Generalitat i la Moncloa i ho justifica perquè no es pot parlar de diàleg "amb aquells que han protagonitzat la rebel·lió" i han posat l'administració "al servei d'una estratègia insurreccional".Així ho ha afirmat durant la clausura del II Fòrum Idees Faes "La Comunitat Valenciana davant el nacionalisme català" , en el qual els ponents han analitzat la "pressió nacionalista" i els efectes del procés independentista català en aquesta regió."El nacionalisme ha tornat a arrossegar Catalunya a una tragèdia", ha lamentat Aznar.El president de la Fundació Faes ha assenyalat que quan aquest nacionalisme "perd el sentit de la realitat" se li ha de fer front "amb ciutadania democràtica i la determinació inflexible de defensar el que és de tots, i punt". A més, ha assenyalat que el lideratge polític "consisteix a fer que les coses canviïn, no que segueixin igual" i que el fet que la societat espanyola hagi "contestat amb un sòlid sentit nacional al desafiament català no significa que hagi conclòs o hagi estat derrotat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)