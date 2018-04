Detingut el presumpte autor de la pintada nazi al cementiri de Vinaròs

Agents de la Guàrdia Civil de Vinaròs han detingut un home de 37 anys com a suposat autor dels delictes d'odi i danys per la pintada nazi que fa uns dies va aparèixer al cementiri de Vinaròs. L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar el passat dia 24 de març a la tarda, quan al cementiri de la localitat del Baix Maestrat, i en el monument commemoratiu a les víctimes del camp de concentració de Mathausen (Alemanya), un individu va realitzar una pintada en forma d’esvàstica amb un esprai.Gràcies a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat del cementiri es va poder captar l’individu, que anava cobert la cara amb una bufanda tubular en què només se li veien els ulls.Després de nombroses i laborioses indagacions es va poder identificar l’individu, un home de 37 anys, com a suposat autor dels delictes d'odi i danys. El presumpte autor de la pintada ha estat detingut i posat a disposició del Jutjat de Vinaròs.Imatges de Diari del Maestrat:

