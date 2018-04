Terribas, el «Versió RAC1» i «Las cloacas de Interior», Premis Ràdio Associació

Mònica Terribas, als estudis de Catalunya Ràdio Foto: CCMA

La 18a edició dels Premis Ràdio Associació ha reconegut com a millor professional a la periodista Mònica Terribas, el Versió RAC1 com a millor programa i el documental Las cloacas de Interior'produït per Mediapro. Segons han admès els responsables de l'organisme, la situació política i social del país ha marcat la convocatòria.Entre els guardonats també hi ha Ràdio Ciutat de Badalona amb l'Especial programa 1000 de Badalona Matí, Emun FM amb el reconeixement per la inclusió per Asteroide B612, Ràdio Igualada amb el premi per la innovació per IGDA Igualada Guia d'Àudio i IB3 Ràdio amb la menció de qualitat per Aire. Entre els guardons d'honor hi ha el catedràtic de Teoria de la Comunicació Josep Gifreu i l'editor de la BBC Andrew Marr. La gala de lliurement dels premis serà el 3 de maig.

