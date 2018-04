Un cotxe s'encalla a l'entrada del metro de Passeig de Gràcia de Barcelona

No hi ha hagut ferits, però el vehicle s'ha encastat de ple a l'entrada del metro de Diagonal al passeig de Gràcia. Fins i tot ha baixat uns quants esglaons https://t.co/wnWz9IiFDf pic.twitter.com/d4mfABbMf1 — btv notícies (@btvnoticies) 5 d’abril de 2018

Un cotxe s'ha encastat aquest matí en una boca del metro de Diagonal, a BCN, a l'accés de Passeig de Gràcia - Rosselló. El conductor ha confós les escales del metro amb una rampa d'accés a un parking.



Segon incident idèntic en el mateix punt en menys d'un mes.



Foto @btvnoticies pic.twitter.com/WVbdIlHlhG — Marc Jurado i Miró (@marcjurado) 5 d’abril de 2018

🔴 ÚLTIMA HORA: Un cotxe s’encasta a l’entrada del metro de Diagonal en confondre-la amb l’accés a un aparcament. És la segona vegada que passa aquest mes https://t.co/wnWz9IiFDf pic.twitter.com/9xanTybej2 — btv notícies (@btvnoticies) 5 d’abril de 2018

El conductor d'un turisme de 78 anys ha quedat atrapat aquest dijous al matí en una boca de metro de la línia 3, al Passeig de Gràcia, en confondre l'accés amb l'entrada d'un pàrquing proper. Els fets s'han produït al voltant de dos quarts de dotze del migdia i no ha causat ferits, ja que en aquell moment no entrava ni sortia cap usuari del metro.No obstant això, l'accés situat a l'alçada del carrer Pau Claris, ha quedat tancat a l'espera que una grua es dirigís fins al lloc per retirar el vehicle, que ha baixat uns tres esgraons. Segons TMB, però, les altres entrades han continuat obertes. Es tracta del segon cas en poques setmanes després que el passat 12 de març un home de 90 anys també confongués aquest mateix accés del metro amb el del pàrquing.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)