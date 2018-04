La Fiscalia demana presó provisional per a Falciani

El cas Falciani avança a marxes forçades. La Fiscalia de l'Audiència Nacional ja ha demanat aquest mateix dijous presó provisional per risc de fuga per a l'extreballador de la banca i expert en sistema d'informació, acusat de revelar secrets bancaris i detingut aquest dimecres. Per la seva banda, la defensa ha presentat un habeas corpus per sol·licitar la seva immediata posada en llibertat davant el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón.

L'advocat de Falciani al·lega que es tracta d'una "detenció il·legal", ja que "una persona no pot ser jutjada pel mateix delicte dues vegades". Ara la pilota està a la taulada del Departament Federal de Justícia de Suïssa, que ha de tramitar una petició formal d'extradició. Tal com avança el seu portaveu, Folco Galli, aquest proper moviment del país helvètic serà "com més aviat millor".El despatx ILOCAD, del qual és soci director l'exjutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón, argumenta que els motius pels quals es va arrestar Falciani són els mateixos pels quals ja va ser jutjat i posat en llibertat el 2013. Per això, considera que es tracta d'una detenció improcedent que incompleix la jurisprudència espanyola i assumeix el principi non bis in ídem pel qual una persona no pot ser jutjada pel mateix delicte dues vegades"."És inexplicable que aquesta dada no es conegués ja per la Policia Nacional. A més, es tracta d'una detenció innecessària perquè Falciani té domicili conegut, sent això també notori per a la Policia", afirmen. D'altra banda, la defensa posa l'accent en el fet que "la col·laboració de l'enginyer en múltiples casos de corrupció en diferents països ha estat fonamental, entre ells a Espanya" i, de fet, "el mateix Tribunal Suprem ha validat aquesta col·laboració i no es pot utilitzar algú perquè col·labori i que després se'l detingui"."La mateixa justícia espanyola ha considerat valuosa la col·laboració de l'informàtic de sistemes en casos de corrupció com són la trama Púnica i el cas Pujol. Així mateix, els Estats Units ja es van beneficiar de les dades que conté la "llista Falciani", quan va acusar HSBC de blanquejar diners procedents del narcotràfic. Per això, el banc suís va ser multat per les autoritats nord-americanes i condemnat al pagament de gairebé 2.000 milions de dòlars", afegeix.Falciani ja va ser detingut anteriorment l'1 de juliol del 2012 a Barcelona, després que Suïssa emetés una primera ordre internacional de detenció per haver robat dades i trencat el secret bancari. Llavors, les autoritats espanyoles van denegar la seva extradició, al·legant que no es considerava que s'hagués vulnerat la llei, sinó que, per contra, havia actuat conforme la normativa de prevenció del blanqueig de capitals. Segons aquesta, els treballadors de les entitats bancàries han de comunicar qualsevol indici d'irregularitats bancàries.Durant el temps que va ser a la presó, va col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció en la cerca d'informació que ajudés en la investigació sobre frau fiscal a Espanya. Poc després, l'enginyer va quedar en llibertat, tot i que va continuar treballant amb el ministeri fiscal, amb qui va destapar una llista de 2.800 noms.La segona detenció de Falciani, arran de la petició d'extradició de Suïssa, té el contrapès en la situació d'exili en què es troben, en aquest país, les dirigents independentistes Marta Rovira, d'ERC, Anna Gabriel, de la CUP. En el cas de la republicana hi ha demanada una ordre d'e detenció internacional per part del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena , malgrat que les autoritats de Suïssa van precisar que, en aquest país, no es concedien extradicions per motius polítics.

