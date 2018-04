JxCat proposa Sànchez però manté l'objectiu d'investir Puigdemont

Junts per Catalunya (JxCat) vol esgotar "l'oportunitat excepcional" que brinda la resolució de les Nacions Unides per investir Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. "Si el jutge no accepta la candidatura, tornaríem a rearmar les causes que estan obertes. Això és el que ens han recomanat els advocats i els assessors legals", ha apuntat el portaveu parlamentari adjunt de la formacó. Eduard Pujol. Darrere la via oberta per les Nacions Unides hi ha, ha dit, la "internacionalització del procés"."Volem fer República i investir el president Puigdemont quan sigui possible en aquesta legislatura", ha recalcat Pujol, que ha carregat contra la pressió judicial de l'Estat, que ha alterat "recorreguts i calendaris". "No abandonarem aquest objectiu vital que és mantenir viva la candidatura del president, per això no deixa l'acta de diputat i per això volem reformar la llei de la Presidència", ha manifestat el portaveu adjunt.Pujol ha reclamat que el president del Parlament, Roger Torrent, enceti una ronda de contactes amb els grups per tal de situar de nou Sànchez com a candidat oficial. "Té un alt sentit de la institució", ha recalcat el dirigent de JxCat. "Serà ell qui decidirà els terminis. Aviam si la justícia es posa al costat dels drets dels diputats", ha insistit.El moviment de Sànchez ha arribat després d'un matí intens de lectura de cartes a la reunió de grup de la candidatura encapçalada per Carles Puigdemont: primer la del president a l'exili, després la de Jordi Turull i, finalment, la de Sànchez. En aquesta última, l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) es posa a disposició per sotmetre's al debat d'investidura un cop Turull ha renunciat "provisionalment"."Vull agrair especialment i posar en valor la generositat del diputat i amic Jordi Turull, també injustament empresonat. Va tenir el coratge de presentar la seva investidura en un moment crític políticament i personalment, i va entrar a la presó sense haver completat la segona part del debat. Va fer-ho amb una gran dignitat: el poden posar entre reixes, però mai no podran empresonar les seves idees, la seva honorabilitat i el seu compromís", ha recalcat el número dos de JxCat en la missiva. La tanca amb aquestes paraules: "Us comunico oficialment la meva plena disposició a afrontar el debat d’investidura, si així ho considera oportú la majoria del grup parlamentari".La proposta de Sànchez és el pas previ, com ha avançat NacióDigital , per tal que es posi damunt la taula un "pla D" efectiu que permeti formar Govern. JxCat s'ha compromès amb ERC a fixar-lo abans de Sant Jordi per tal que la investidura efectiva es resolgui en les properes setmanes.Puigdemont ha reclamat aprofitar "l'oportunitat" que ha brindat el comitè de Drets Humans de les Nacions Unides per tornar a provar la investidura de Jordi Sànchez. Així s'expressa Puigdemont en una carta que s'ha llegit en la reunió del grup parlamentari de JxCat. Cal recordar que una resolució d'aquest òrgan de l'ONU va instar l'Estat a garantir els drets polítics de l'expresident de l'ANC."El meu debat d'investidura, com és sabut, va quedar interromput en contra de la voluntat de la cambra i només se'n va poder celebrar la primera sessió. La segona part, per tant, queda pendent, però estic convençut que la situació política i jurídica sorgida de la decisió del comitè de Drets Humans de les Nacions Unides aconsella deixar-la en suspens i procedir a la investidura del diputat Jordi Sánchez. És un acte de justícia", argumenta Turull en la missiva que ha enviat al grup parlamentari.

Carta Jordi Sànchez by naciodigital on Scribd

Jordi Turull renuncia a la investidura by naciodigital on Scribd

Carta de Carles Puigdemont by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)