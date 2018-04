La Fiscalia investiga l'Ajuntament de Barcelona per cessió il·legal del padró per a la multiconsulta

Ada Colau en un acte a l'Ajuntament. Foto: ACN

La Fiscalia de Barcelona ha obert aquest dimecres una investigació per aclarir si l'Ajuntament de Barcelona ha comès un delicte de revelació de secrets a l'haver licitat els serveis tècnics necessaris per a la celebració de la multiconsulta que el govern d'Ada Colau preveu per abans de l'estiu , i que podria suposar la cessió o l'accés a empreses de les dades del padró municipal i de menors d'edat. El ministeri públic investiga el cas arran de la denúncia presentada fa uns dies per l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica. La multiconsulta podria fer preguntes relacionades sobre memòria històrica, la remunicipalització de l'aigua, el [email protected] o altres temes urbanístics , i hi podran participar tots els empadronats a partir dels 16 anys. Les preguntes es preveuen aprovar en el ple convocat per al pròxim dimarts . Ara la fiscalia té sis mesos per presentar la denúncia a un jutjat.A l'Ajuntament no els consta aquesta investigació, segons han indicat fonts municipals, a través de les quals la regidora de Participació, Gala Pin, han mostrat el convenciment que la licitació "s'ha fet dins del marc legal". També ha ressaltat que l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica és la mateixa que ja va posar recursos contra la municipalització de l'aigua a Valladolid."Seria una mostra més que Agbar, les multinacionals que fan negoci amb l'aigua estan intentant impedir per tots els mitjans que es faci la multiconsulta", ha defensat Pin, i les ha acusat de posar "totes les traves jurídiques possibles" perquè no es pugui consultar els veïns sobre la gestió d'un bé públic. "Amb això es posa en qüestió tota la cultura democràtica de la ciutat", ha criticat. Segons ha publicat El Periódico de Catalunya i han confirmat fonts fiscals a l'ACN, el 5 de desembre de l'any passat, l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) va publicar al Portal de Contractació Pública de la Generalitat un anunci de licitació per a la contractació de la prestació de serveis tècnics de participació electoral per a l'Ajuntament de Barcelona.L'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica recorda en la denúncia que la finalitat és que mitjançant l'adjudicació d'aquest servei es puguin portar a terme consultes ciutadanes a la ciutat de Barcelona. L'elaboració del cens per a les consultes, incideix, es faria a través de la incorporació de dades del padró municipal, tan bon punt fos convocada la multiconsulta pel consistori.El plec de condicions estableix que "podran votar les persones de més de 16 anys" empadronades a Barcelona, estimant un "univers potencial d'1,4 milions d'habitants". En la descripció dels serveis s'hi assenyala "expressament", segons els denunciants, la cessió de dades del padró a l'empresa que resulti adjudicatària per fer aquesta feina. En un dels punts s'hi especifica que la societat que es contracti rebrà la informació del cens per part de l'Ajuntament de Barcelona, tot i afegir que s'hauran de prendre les mesures perquè les dades no puguin ser usades per a altres finalitats.Els denunciants sostenen que l'expedient de contractació anunciat per les autoritats municipals "podria incórrer" en la vulneració del dret constitucional a la intimitat personal i familiar, i alhora exposen que l'organisme responsable de la "guarda i protecció" de les dades del padró municipal és l'Ajuntament de Barcelona.L'associació també considera que amb aquesta licitació s'està infringint la llei de protecció de dades, ja que la cessió de la informació del padró municipal s'estaria fent sense el consentiment de la persona afectada. Al·lega, així mateix, que l'Ajuntament de Barcelona "traspassa la frontera de l'àmbit de les seves competències", portant a terme un tractament de les dades per a "una finalitat incompatible" (com fer consultes populars) amb l'objectiu pel qual van ser recollides. L'associació sosté que el tractament de dades personals dels menors d'edat sense el seu consentiment i dels tutors també es vulneren els seus drets.El president del PP a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, ha demanat un doble informe jurídic sobre la legalitat de la multiconsulta, ha informat el partit en un comunicat. Fernández Díaz ha demanat conèixer si la pregunta sobre la gestió pública de l'aigua o la remunicipalització del servei és competència municipal, així com els fonaments jurídics en els quals es basa, ja que defensa que és l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) qui ostenta la titularitat i competència del proveïment.Així mateix, el líder popular ha sol·licitat conèixer informació sobre la hipotètica cessió de dades personals del padró per a la consulta, especialment els que afecten menors d'edat. "No té sentit fer una multiconsulta a Barcelona en la qual només es pregunta per allò que interessa Colau i els seus afins, i no per allò que interessa els barcelonins com el desplegament del carril bici o la inversió milionària del tramvia per la Diagonal", ha dit.Des de Ciutadans, la líder al consistori, Carina Mejías, ha tornat a carregar contra la multiconsulta, que veu com "un instrument més per fer populisme i utilitzar els ciutadans perquè donin suport a les seves polítiques fracassades". En la seva opinió, el reglament de participació ciutadana que permet la votació "està ple d'irregularitats que cal esmenar per evitar possibles responsabilitats futures".Ha insistit en el fet que la competència per modificar la gestió de l'aigua correspon a l'Àrea Metropolitana, i en la necessitat de comptar amb l'autorització prèvia de la Generalitat i del govern espanyol perquè la consulta ciutadana pugui dur-se a terme. Per això, i les possibles irregularitats produïdes en la recollida de signatures, ha demanat al secretari que elabori un informe sobre la legalitat del reglament de participació ciutadana i la recollida de signatures atès que "el secretari ha de vetllar per la legalitat del procediment".

