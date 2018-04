El Parlament crearà una comissió d'investigació sobre els atemptats

Els diputats de Junts per Catalunya, durant el ple d'aquest dijous. Foto: Adrià Costa

El Parlament de Catalunya ha aprovat la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost passat i que van provocar 16 víctimes mortals i 120 persones ferides. La iniciativa l'han liderat Junts per Catalunya, ERC i la CUP, però també ha rebut el suport dels "comuns" i del PSC, que han demanat que no se'n faci un "ús partidista", mentre que Ciutadans i el PP s'hi han abstingut. Els grups independentistes han deixat clar que volen que aquesta comissió aclareixi quin vincle tenia l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty amb el CNI."Ens amaguen alguna cosa més? Fins a on arriba el braç del CNI al nostre país?", ha plantejat el diputat de JxCat i alcalde de Ripoll, Jordi Munell, durant el plantejament de la proposta, on també ha dit que els ciutadans "tenen dret" a preguntar-se si aquest atemptat es podria haver evitat perquè l'imam tenia antecedents i, en tot cas, a obtenir respostes per "poder completar el seu dol".Si es demana la creació d'una comissió d'investigació al Parlament, han defensat, és per la "concatenació" de vetos que s'han produït al Congrés per evitar la creació d'una comissió allà i la negativa del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, a donar explicacions més enllà de la comissió de secrets oficials i despeses reservades. "L'ocultació genera incertesa, ens podríem considerar traïts", ha subratllat Munell, que ha acusat l'Estat de deslleialtat i ha demanat que s'aclareixin els "errors en la comunicació" entre els diferents comandaments policials a l'hora de compartir la informació que es tenia de l'imam."Són molts els interrogants i hem d'arribar fins al final", ha destacat Montserrat Fornells, diputada d'ERC. "És preocupant que el CNI estigués més concentrat buscant urnes i paperetes que els terroristes", ha indicat, al mateix temps que ha destacat la "resposta catalana" als atemptats, de manera "cívica" i "sense retrets xenòfobs". "No aconseguiran dividir-nos, som un sol poble", ha indicat la representant republicana.Fornells ha defensat la feina dels Mossos, de la Guàrdia Urbana, de la policia local de Cambrils i dels serveis d'emergència. "Determinats mitjans i alguns partits han volgut desprestigiar la policia catalana amb informació falsa. Cal reconèixer el mèrit de Josep Lluís Trapero", ha apuntat la diputada, recordant que ha estat apartat i que aquest dijous ha estat processat per sedició. Fornells també ha recordat Joaquim Forn, conseller d'Interior i empresonat a Estremera des del 2 de novembre.La CUP, per la seva banda, ha assenyalat que el terrorisme gihadista i la islamofòbia "es retroalimenten" i ha destacat la resposta "antifeixista, antiracista i solidària" dels catalans. La diputada Natàlia Sànchez ha demanat que la comissió vagi més enllà dels fets i de la relació de l'imam amb el CNI i burxi en "la geopolítica que fa del caldo de cultiu" d'aquest tipus d'atemptats. Això vol dir, ha dit, analitzar el pacte de les Açores pel qual l'expresident José María Aznar es va implicar en la guerra de l'Iraq de la mà de George W. Bush i Tony Blair o com el govern espanyol de la mà del rei fan "negocis d'armes"."Ens preocupa el possible mal ús d'aquesta eina parlamentària, i que la seva finalitat instrumental sigui donar ressò a unes conclusions prefixades", ha recalcat Matías Alonso, diputat de Ciutadans, que malgrat tot ha indicat que no s'oposaran a la posada en marxa de la comissió a través d'una abstenció. Alonso ha criticat que el Govern no donés explicacions en seu parlamentària després dels atemptats, i no s'ha estat de parlar del procés català en la intervenció.En aquest sentit, ha carregat contra la comissió sobre l'Operació Catalunya que es va posar en marxa la legislatura passada. "La veritable Operació Catalunya va ser fallida", ha apuntat el diputat de Ciutadans en referència al projecte independentista. Alonso ha anunciat que proposarà una altra comissió d'investigació sobre el presumpte "espionatge polític" que va posar en marxa en la legislatura passada.El diputat del grup parlamentari PSC-Units per Avançar Ramon Espadaler ha condicionat el suport dels socialistes al fet que es declari "reservada" tota la informació sensible de la comissió per no convertir-la en un "plató de televisió" i també a la creació d'una comissió d'experts que treballin de forma independent. Espadaler ha recordat que aquest ens parlamentari "no pot suplir" la tasca d'investigació judicial ni la del pacte antigihadista o la de la Junta de Seguretat de Catalunya.L'exconseller d'Interior ha assegurat que és capaç de posar-se "a la pell" de Joaquim Forn i el major Josep Lluís Trapero durant la gestió de l'atemptat, a qui ha agraït la seva tasca. Sobre Forn ha dit, a més, que no comparteix la seva situació de presó preventiva malgrat "respectar" les decisions judicals.En nom de Catalunya en Comú-Podem, Joan Josep Nuet, ha detallat el suport del seu grup a la creació de la comissió, però ha alertat que seran "vigilants" per evitar-ne un "ús partidista" i la utilització de la "demagògia en temes de seguretat". "Demanem rigor. No convertim les polítiques de seguretat en un espectacle mediàtic", ha afegit Nuet.El diputat dels "comuns" ha recordat que, arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils, "el poble de Catalunya va donar una resposta sense por, inclusiva i d'acompanyament de les víctimes". "Va deixar clar que som un país i un poble democràtic i que, davant la barbàrie, no contestem amb la barbàrie", ha afegit. Tenint present aquest principi, Nuet ha demanat "respectar i honor" les víctimes i els seus familiars.Com Cs, el PP també s'ha abstingut a la creació de la comissió i ha acusat els independentistes d'impulsar-la només per "seguir instal·lats en el conflicte institucional" i generar controvèrsia entre els cossos de seguretat. El líder dels populars, Xavier García Albiol, ha insistit que els atemptats "ja s'estan investigant per la via judicial" i és per això que ha instat els grups independentistes a comissions sobre qüestions que "preocupen la ciutadania", com ara les llistes d'espera a la sanitat pública. Albiol ha subratllat que l'única voluntat de crear aquesta comissió és atiar el conflicte i ha recordat que els Mossos van dir que l'explosió a Alcanar el dia abans de l'atemptat a la Rambla era "accidental per acumulació de gasos" i que no per això el seu grup es dedicarà a "assenyalar" aquest cos policial.

