​Comín, Serret i Puig s'entreguen a les autoritats belgues

Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig ja són en dependències judicials per declarar davant d'un jutge d'instructor, que haurà de decidir si els imposa mesures cautelars mentre la justícia belga delibera sobre la petició d'extradició emesa pel Tribunal Suprem espanyol. El següent pas serà una vista als jutjats perquè el magistrat decideixi si són extradits o no, tal i com demana el jutge instructor Pablo Llarena, que els reclama pels delictes de rebel·lió i malversació.És la segona vegada que Comín, Serret i Puig compareixen davant la justícia belga. En la primera euroordre del jutge Llarena ja ho van fer i van quedar, finalment, en llibertat. En aquella ocasió, la fiscalia va pactar amb els consellers a l'exili l'entrega discreta en una comissaria per ser traslladats davant del jutge, que va rebutjar l'opció de posar-los en presó preventiva davant l'absència de risc de fuga. Poc després, el Suprem va retirar l'euroordre, fet que va deixar sense efectes el procés judicial.Caldrà veure què decideix ara la justícia belga, que en aquesta ocasió té sobre la taula la interlocutòria de processament del Suprem que imputa els delictes de rebel·lió i malversació a Comín, Serret i Puig. ​Un dels escenaris és que el jutge instructor deixi els tres consellers en llibertat provisional, ja que disposen d'una residència al país i previsiblement, com ja va dir la fiscalia de Brussel·les la setmana passada, no hi ha "risc de fuga" i "són a la disposició de la justícia belga". Amb tot, dependrà del jutge decidir si han d'estar en presó preventiva o els deixa en llibertat amb cautelars, com ja va passar en l'anterior procés, i quines.Les fases són, en realitat, similars a les de la justícia alemanya en el cas de Puigdemont , o la justícia escocesa en el cas de Ponsatí . En primera instància, la fiscalia s'haurà de pronunciar sobre l'euroordre i els delictes pels quals Espanya reclama els tres consellers a l'exili. Tot seguit el jutge haurà de decidir si admet a tràmit la petició d'extredició i si aplica mesures cautelars mentre dura el procés. Finalment, hi haurà una vista als jutjats perquè el magistrat decideixi si són extradits o no, tal i com demana el jutge instructor Pablo Llarena, que els reclama pels delictes de rebel·lió i malversació.