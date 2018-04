L'Audiència Nacional processa Trapero per sedició i organització criminal

L'Audiència Nacional espanyola ha processat Josep Lluís Trapero, el cap dels Mossos cessat pel 155, pels delictes de sedició i organització criminal, segons ha informat l'alt tribunal. Concretament, es tracta de dos càrrecs de sedició, un per les protestes del 20 i 21 de setembre al Departament d'Economia i un segon pel referèndum de l'1 d'octubre.La jutge Carmen Lamela també processa per organització criminal i un únic delicte de sedició pels fets de l'1 d'octubre a Pere Soler, exdirector dels Mossos així com a Cèsar Puig, secretari general d'Interior cessat pel 155. Finalment, també processa per sedició a la intendent Teresa Laplana per un delicte de sedició pels fets del 20 i 21 de setembre.Lamela, en la interlocutòria de processament, assegura que Trapero, Soler i Puig "formaven part d'una organització criminal amb pautes de subordinació i treball en grup ben definits" sota una direcció comuna encapçalada pel president de la Generalitat.

Auto processament Trapero by naciodigital on Scribd

