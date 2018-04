VÍDEOS La policia investiga curses il·legals en un polígon de Rubí

Carril bici no tenim!!! Ni sembla q s’acabi tenint (tot i ser promesa electoral) en els 4 anys d mandat... ara el q si tenim a #rubicity a part del pavelló a la llana es una pista d carreres il.legals... tots els videos estan a #instagram @AjRubi 1 mort serà la solució??? pic.twitter.com/VogdqnUYM8 — Ivan Moreno Vargas (@Ivanmoreno1974) 30 de març de 2018

El polígon industrial de La Llana, ubicat al nord-oest de Rubí, té un forma rectangular amb dues grans rectes paral·leles. Aquest perfil s'ha aprofitat perquè s'organitzin curses il·legals de turismes. Això és almenys el que investiga la Policia Local, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, des de finals de 2017.Fonts de la policia catalana han confirmat que no és la primera vegada que tenen constància d'aquestes proves. Han precisat que "el passat cap de setmana, es van concentrar alguns joves per tal de fer botellot" i un cop van tenir constància d'aquestes curses, es van personar agents dels Mossos i del cos local en aquest punt de la localitat i "es va dissoldre".Des del consistori han assegurat que estan treballant per evitar que es tornin a repetir les imatges que circulen per les xarxes socials. En aquest sentit, han apuntat cap a la introducció d'elements que impedeixen que els vehicles agafin altes velocitats.Els participants, segons fonts municipals, són de persones fora de la localitat i que es posen al volant de vehicles manipulats per ser molt més ràpids.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)