Dos regidors de la CUP de Tarragona investigats per la vaga del 3-O planten el jutge

Els cinc encausats per una investigació dels Mossos d'Esquadra sobre el 3-O a Tarragona, i que havien de comparèixer davant el jutjat d'Instrucció número 2 de Tarragona, han pres decisions diferents. José Estrada i Antoni Mota s'han presentat davant el jutge però s'han negat a declarar. Per la seva banda, Santi Fortuny i els regidors de la CUP Tarragona Laia Estrada i Jordi Martí han apostat per no fer cas a la citació judicial i esperar al següent moviment de la justícia.Fortuny ha explicat a les portes dels jutjats que avui no compareixerien davant el jutge i que "quan ens obliguin, no declararem". El membre de l'esquerra independentista de la ciutat considera que tota aquesta investigació "és un muntatge" perquè cap de les cinc persones citades va ser identificada el dia 3-O i apareixen en l'expedient. Segons l'investigat, per fer tot aquest muntatge "han tirat de fitxes policials", ja que tots són persones actives en els moviments socials.Laia Estrada ha afirmat que la decisió de no comparèixer és política perquè "tenim el dret de no col·laborar" amb una justícia "que no té res de cega ni imparcial". La regidora ha apuntat que aquesta investigació forma part, "de manera clara i inequívoca", de l'onada repressiva de l'estat espanyol. La cupaire ha afegit que considera que aquestes investigacions no seran les úniques i sospita que "tindrà continuïtat amb les darreres mobilització".La membre del secretariat nacional de la CUP considera que "aquest muntatge policial" és "criminalitzar la protesta i la lluita per generar por". Sobre els fets del 3-O ha assegurat que no hi va haver violència i que el delicte de "desordre públic" implica que n'hi hagi.Jordi Martí, també regidor de la CUP, ha lamentat que s'utilitzin totes les "formes que té de repressió" i aquesta investigació, fonamentada en "mentides" és la forma de funcionar de l'estat espanyol. L'anticapitalista afirma que s'està atemptant contra els drets democràtics dels ciutadans.Martí ha afegit que, segons la investigació policial, "diuen que som els caps de tot això, una afirmació estúpida i manipuladora". Això, ha apuntat, no és perquè "ens tinguin mania, sinó que volen fer-nos agafar por".El regidor ha destacat que van participar com la resta de 25.000 persones el dia de vaga i ha assegurat que "seguirem participant en contra de la repressió de l'estat espanyol". Martí ha reiterat que la violència va venir a Tarragona l'1-O per un col·lectiu i que cap d'aquests "farà cap aquí".Per altra banda, lamenta que "allà on anem no és allà on estàvem, anem directament abocats on les llibertats civils democràtiques i socials estan prohibides". Davant d'aquest escenari, només "ens queda plantar cara i tenir clar que el que estem fent".Una cinquantena de persones han fet costat als cinc encausats que s'han personat a les portes dels jutjats. La concentració ha estat vigilada per un gran desplegament dels Mossos d'Esquadra que estava custodiant l'edifici judicial. Això, segons Martí, "és una mostra de l'operació Minerva, gent amb metralladores davant de persones que han vingut amb les mans buides a parlar".Carles Perdiguero, l'advocat de les dues persones que han comparegut davant el jutge, ha assegurat que s'han acollit al dret de no declarar. El lletrat atribueix a la decisió dels regidors de la CUP i de Fortuny a causes estrictament "polítiques".L'advocat està convençut que aquesta causa, basada en un atemptat, no té cap tipus de consistència contra cap de les persones encausades i per tant, "un cop es desenvolupin tots els tràmits demanarem l'arxiu del cas", ha sentenciat.Perdiguero ha afegit que el jutge farà una segona citació i com que les tres persones ja han afirmat que tampoc hi compareixeran, ordenarà la seva detenció.

