Javier Maroto va a la ràdio a defensar Cifuentes i admet que no té el màster que posa a la web del PP

El currículum de Javier Maroto en la web del PP incluye un máster que no hizo. Así se lo ha reconocido a @PepaBueno https://t.co/vPh7N3xxsF pic.twitter.com/619mdoZMuV — Cadena SER (@La_SER) 5 d’abril de 2018

Para ser exacto, lo que le he dicho a @PepaBueno es que SI hice un curso de posgrado o máster cuyo nombre oficial es PLGP. Y así figura en la web de @Congreso_Es. Sin más. Un saludo https://t.co/FCwMABm1sq — Javier Maroto (@JavierMaroto) 5 d’abril de 2018

El vicesecretari de Política Social i Sectorial, Javier Maroto, ha concedit una entrevista al programa Hoy por hoy de la Cadena Ser en la qual ha aprofitat per defensar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, després de la polèmica del màster. Per Maroto, les explicacions que la política del PP va donar a l'Assemblea són "suficients i raonables" i ha mostrat total confiança amb la presidenta de la Comunitat de Madrid.Tot i això, en un moment de l'entrevista, la presentadora, Pepa Bueno li ha demanat sobre un suposat títol de màster que l'exalcalde de Vitòria té segons la web del PP. Aquest, però, ha admès que el màster en Gestió i Administració Pública que inclou la biografia de la pàgina web no ho és ben bé, sinó que és un Programa de Lideratge per a la Gestió Pública fet a IESE. Una diferència que sí que recull la pàgina web del Congrés."La pàgina oficial és la del Congrés, on ho posa clarament. Jo em guio per la pàgina del Congrés. Moltes vegades, els programes... com dic, és una espècia de grau de màster, però els anomenen programes oficials de l'IESE", ha contestat. Una afirmació que ha ampliat al seu compte de Twitter, apuntant que "per ser exacte, el que li he dit a Pepa Bueno és que sí que vaig fer un curs de postgrau o màster el nom oficial del qual és PLGP. I així figura a la web del Congrés".

