Ciutadans torna a fracassar en la pressió a Torrent

Després de fracassar en la petició de dimissió al president del Parlament, Roger Torrent, Ciutadans ha tornat a la càrrega. La seva iniciativa, però, ha topat de nou amb la majoria sobiranista de la cambra. La formació taronja ha plantejat una proposa de resolució en la qual demanava que Torrent atengués el seu "deure institucional" i comparegués a l'hemicicle per explicar l'elecció d'un "candidat viable a la investidura". L'hemicicle ha tombat la proposta de Ciutadans, sense el suport necessari per prosperar, perquè només el PP li ha fet costat. Carles Puigdemont, president a l'exili i empresonat a Neumünster, ha pogut emetre vot delegat per primera vegada En la proposta de resolució, Ciutadans demanava al president del Parlament que posés fi a "la situació de bloqueig" que emana de les eleccions del 21-D. En la seva intervenció a la cambra, Inés Arrimadas ha insistit que la petició feta pel seu grup -formulada fa tres setmanes- continua sent "vigent" perquè el president no s'ha explicat ni encara hi ha un candidat investit. "És més que raonable que el president del Parlament pugui donar la cara, i pugui baixar al faristol sense por a debatre", ha afirmat Arrimadas.La líder de la formació taronja ha criticat amb duresa Torrent pel paper desenvolupat en els darrers tres mesos. "Pot donar la cara davant dels catalans per explicar què ha passat a Catalunya i, sobretot, què passarà? Si no tenen pla, expliquin això als ciutadans", ha exposat Arrimadas, que també s'ha preguntat si el president de la cambra tornarà al pla de Jordi Sànchez o "està esperant la trucada de Puigdemont". "No volen que acabi el caos. Ja n'hi ha prou", ha reblat.Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya (JxCat), ha carregat contra Ciutadans per múltiples raons. La primera, per la "valoració moral" que els liberals inclouen en la proposta de resolució sobre la feina de Torrent i les propostes d'investidura que s'han posat fins ara damunt la taula. La segona, per no haver acceptat -com Mariano Rajoy- el resultat de les eleccions del 21-D. I, la tercera, per unes declaracions d'aquesta setmana de José Manuel Villegas, secretari general del partit taronja, en les quals equiparava la Fundació Francisco Franco i les entitats sobiranistes."Això és inacceptable", ha recalcat Borràs, que ha recordat que Ciutadans té un 90% de finançament públic. La diputada de JxCat ha recalcat que estan "determinats" a "exercir el mandat popular" de les eleccions i ha lamentat que qui té la veritable responsabilitat que no hi hagi cap president investit és del govern espanyol i de l'aparell judicial.En el torn d’ERC, la diputada Jenn Díaz ha lamentat la voluntat de Ciutadans per alimentar la "controvèrsia" i la "confrontació" en un moment d’excepcionalitat. "En aquesta situació, què hi trobem a l’oposició? Hi trobem grups més preocupats per la cursa cap a Moncloa que per la situació de fragilitat que viu el país", ha afirmat, que ha culpat la formació taronja d’actuar amb falta d’"empatia" i "humanitat". Díaz també ha criticat l’ús interessat de la llengua castellana per "dividir" i afavorir interessos partidistes. "No poden culpar del resultat del 21-D el senyor Torrent", ha subratllat.El cap de files de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha acusat Ciutadans de no tenir "ètica" parlamentària, però al mateix temps ha retret a Torrent que ajornés el ple del ple previst per investir Puigdemont fent "obediència" a les lleis espanyoles. Riera ha demanat "no defallir" en la defensa de la democràcia davant la manera de fer "dictatorial" de l'Estat. "Vostès demanen molta transparència, però no n'exigeixen al govern espanyol per sotmetre's al control de l'aplicació del 155", ha ressaltat,Eva Granados, portaveu parlamentària del PSC, s'ha posicionat en contra de la proposta de resolució de Ciutadans per "inútil" i ha destacat que qui ha pres mesures perquè corrés el rellotge de la investidura són, precisament, els socialistes catalans. "No ens agrada com treballa Torrent, no ens representa, però quin sentit té aquesta proposta de resolució en aquests moments? El rellotge ja està corrent des del moment en què es va fer la votació de Jordi Turull", ha apuntat Granados.La dirigent socialista ha recalcat que en la passada legislatura Ciutadans no va emprendre cap mesura contra l'anterior presidenta del Parlament, Carme Forcadell. "Per què no en van demanar la dimissió? Va arrencar el mandat proclamant la República", ha apuntat Granados, que ha retret reclamar a Torrent que plegui i, després, demanar-li explicacions. "A nosaltres no ens agrada com treballa el president de la cambra, no ens representa, però quin sentit té ara la proposta de resolució?", s'ha preguntat, al mateix temps que demanava a Ciutadans "desescalar" el conflicte català amb propostes, no amb més crispació.Granados també ha recordat el cas del màster presumptament fictici de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunitat de Madrid, contra la qual el PSOE presentarà una moció de censura. "La senyora Arrimadas demana transparència. Potser tenen el màster de Cifuentes", ha apuntat la dirigent socialista. Ciutadans, de moment, no secundarà la moció de censura a Madrid.Catalunya en Comú-Podem tampoc ha compartit la proposta de resolució de la formació taronja. En nom dels "comuns", la diputada Jéssica Albiach ha acusat Cs de ser una "força de bloqueig". "Han après una cosa del procés i de la vella Convergència: que tot és culpa del procés i així no assumeixen cap responsabilitat. Practiquen la política de terra cremada", ha afirmat des del faristol. "Presenten una proposta de resolució caducada, que no resol res, que només genera conflicte", ha afegit.Albiach ha censurat les aliances de Cs al Congrés per afermar el govern de Mariano Rajoy, i n'ha subratllat l'últim exemple, el projecte de pressupostos de l'Estat. "No estan fent res amb la força que els han donat els ciutadans", ha destacat la diputada. Recorrent a la ironia, Albiach ha definit la principal força de l'oposició com "la major estafa política des del màster de Cristina Cifuentes".Andrea Levy, diputada del PP, ha acusat l'independentisme de mantenir-se "en el seu victimisme". "No els agrada governar", ha apuntat Levy, que s'ha queixat pel fet que no es debatin avui els decrets aprovats per l'executiu del PP. La dirigent popular pràcticament no ha entrat en el fons de la qüestió de la proposta de resolució.

