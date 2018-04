El rec, la moneda digital que Colau provarà al Besòs a partir del maig

Presentació del rec amb Zaida Palet, Álvaro Porro i Martí Olivella. Foto: Jordi Bes

La grama i el vilawatt, les altres monedes locals catalanes A Catalunya ja existeix una moneda local des de fa més d'un any. Es tracta de la grama, de Santa Coloma de Gramenet, amb la qual l'Ajuntament ja ha pagat subvencions, ajudes i altres pagaments oficials, com ara el premi del concurs de disseny del cartell de festes. A principis d'aquest any ja havia posat en circulació 300.000 euros en la moneda pròpia –un grama és un euro- i s'havien realitzat 2.500 transaccions, però encara ha de fer passos endavant: un dels principals podria arribar abans de l'estiu, quan el consistori preveu que els funcionaris puguin començar cobrar amb aquesta moneda fins al 30% de la nòmina. El 2019 la grama hauria d'arribar a les butxaques de tots els veïns sense intermediació municipal.



L'altre projecte que s'està gestant és el de Viladecans (Baix Llobregat), si bé aquí la moneda local, el vilawatt, estarà vinculada a la creació d'un operador energètic integral de col·laboració público-privada format per ciutadans, empreses i l'Ajuntament. L'objectiu serà comprar energia a més baix preu, i part dels diners estalviats seran lliurats als ciutadans en vilawatts, que es podran utilitzar en el comerç local a canvi de productes. L'altra part servirà per invertir en eficiència energètica dels edificis i habitatges, començant per 49 immobles. L'operador es preveu crear la pròxima tardor perquè funcioni el 2019.

Barcelona està a punt de pujar al carro de les monedes locals. La capital catalana llençarà a finals de maig el Rec (Recurs Econòmic Ciutadà) , una moneda ciutadana i digital que es començarà a utilitzar com a prova pilot en comerços dels 10 barris del Besòs. Les compres es faran a les botigues a través del mòbil o amb una targeta, però en cap cas amb diners físics. Els primers a emprar-la seran 1.000 famílies voluntàries que són beneficiàries de la renda municipal d'inclusió, i que passaran a percebre el 25% d'aquest ajut en recs.L'objectiu és iniciar la prova amb un centenar de comerços on sigui possible pagar amb recs, que estan basats en la tecnologia blockchain. Una unitat de la nova moneda equivaldrà a un euro, com a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), on una iniciativa similar, la grama, funciona des de fa més d'un any. La barcelonina neix en el marc del projecte pilot d'innovació urbana i social B-Mincome, un projecte europeu impulsat a través de l'Urban Innovative Actions (UIA) que ha posat en marxa la renda municipal d'inclusió.Crear una moneda local era un dels compromisos del govern d'Ada Colau. Arrencarà amb 1,5 milions d'euros en circulació, i la intenció és provar com funciona durant 17 mesos, fins a l'octubre del 2019. Un dels objectius és evitar la desertització comercial en el Besòs, una de les zones amb les rendes més baixes de Barcelona, però alhora enfortir els vincles entre els veïns i els comerciants, segons ha relatat Martí Olivella, de l'associació d'innovació social Novact, que impulsa el projecte, juntament amb entitats comercials i socials del Besòs, mentre que l'Ajuntament hi col·labora. "La filosofia és fer xarxa", ha insistit.Per operar amb recs no caldrà gran cosa més que tenir un mòbil. Els usuaris podran baixar-se una aplicació, que d'entrada només estarà disponible per Android, on tindran un compte amb els recs que tenen. Els beneficiaris de la renda municipal d'inclusió els tindran carregats mensualment, però qui vulgui també podrà comprar amb aquesta moneda: només caldrà que carregui diners amb la targeta bancària habitual, o sigui que, si es volen 50 recs, a la targeta del banc apareixerà com si s'ha fet una compra de 50 euros.Un cop es tenen al compte, es pot acudir a una botiga on es pugui pagar amb recs i, a l'hora d'efectuar la compra, caldrà escanejar un codi QR que contindrà la informació sobre la compra i autoritzar-la amb el PIN. Per a qui no tingui mòbil, hi haurà una segona opció, i serà utilitzar una targeta de plàstic que conté un codi QR per autoritzar els pagaments. La diferència és que no s'hi podrà consultar el saldo. Inicialment el control de tot plegat el farà Novact, però es preveu que més endavant quedi en mans de la Taula pel Canvi, on hi ha representants dels comerciants, entitats socials, experts i l'Ajuntament.Segons el comissionat municipal d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, Álvaro Porro, es tracta "d'una aposta molt forta" per provar el rec en territoris "amenaçats per la desertització comercial", i ho ha exemplificat amb el barri del Baró de Viver, on hi ha només 16 comerços. "Esperem que puguin assegurar la seva viabilitat i que puguin obrir-ne de nous que puguin ser viables econòmicament", ha subratllat, i ha afegit que la intenció és generar ocupació allà on és més difícil.Porro ha explicat que fa molts mesos que s'està treballant en aquest projecte, i que té "les bases força sòlides", de manera que "no hi ha cap tipus de risc que no estigui previst". En la seva opinió, "generarà un impacte real, no simbòlic, a les economies reals dels comerciants". La idea és que els recs es gastin al barri i es vagin multiplicant: un usuari pot comprar en una botiga de queviures, i al seu torn el comerciant es fa el cafè al bar del costat, i aquest compra el pa també a prop, i així successivament.Ja s'ha començat a explicar el projecte als comerciants, i es faran reunions amb cada família beneficiària perquè s'instal·lin l'aplicació. Zaida Palet, de l'associació ecoveïnal Vallbona Viu, espera que serveixi per incrementar les relacions al barri, i per fomentar el petit comerç en punts com la zona nord de Nou Barris, "un dels llocs més oblidats" de la ciutat, ha subratllat. Josep Jordà, de l'associació de comerciants de Trinitat Vella, veu "una oportunitat" d'arribar a la gent jove i als nouvinguts que no estiguin acostumats a comprar al comerç tradicional.En aquesta línia hi ha incògnites per resoldre, ja que cada unitat familiar que rep la renda municipal d'inclusió tindrà una persona de referència per rebre els recs. En cas que un jove de la família vulgui pagar amb ells, hauria de crear-se un nou compte i veure si seria possible que els pares li traspassin alguns diners de la moneda. El projecte barceloní no és inèdit al món, i és que, segons Porro, hi ha 4.000 iniciatives de monedes de característiques similars repartides entre 35 països. Ha posat l'exemple de Santa Coloma de Gramenet, Madrid, Sevilla, Còrdova, Bristol, Nantes i Lisboa, que tenen impuls municipal.

