JxCat, ERC i la CUP rebutgen convalidar decrets al ple fins que no s'aixequi el 155

Enfrontament a la junta de portaveus i la mesa del Parlament pel contingut del ple d'aquest dijous. Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP no volen que la sessió convalidi dos decrets aprovats en el període de vigència del 155 -el de necessitats d'endeutament en pròrroga pressupostària i el retorn del 20% d'una paga extra del 2012 als funcionaris- si no els pot defensar el Govern, ara intervingut des de Madrid. Com que el govern espanyol ha declinat la presència d'un representant per donar-ne compte -dimecres ho va comunicar per carta José María Jover, subsecretari de Presidència de l'executiu estatal-, les forces independentistes han demanat retirar la votació de l'ordre del dia. Argumenten que hi ha marge fins al 26 d'abril, almenys en el cas de la paga dels treballadors públics.La posició dels grups independentistes, que apunten que es podrien produir defectes de forma, ha enutjat l'oposició, que considera que es posa en perill el pagament del sou als funcionaris. Fonts del PSC s'han mostrat especialment crítics amb la posició de JxCat, ERC i la CUP, i recorden que hi ha precedents d'actuacions de la diputació permanent del Parlament que ha pres decisions similars en absència de Govern. "A veure com ho expliquen als funcionaris", ha apuntat fonts socialistes, molestes amb la modificació del guió de treball d'aquest dijous.El PP s'ha expressat en els mateixos termes que el PSC -que ha denunciat interessos partidistes- i ha qualificat la decisió d'"irresponsable". Els "comuns" també ha mostrat la seva disconformitat amb els canvis d'última hora i així ho han expressat a l'hemicicle, com la resta de forces de l'oposició. El ple ha començat amb mitja hora de retard fruit de la discussió a la mesa. Al seu torn, tant veus de JxCat com d'ERC han defensat als passadissos del Parlament el moviment d'aquest matí. Entenen que és obligació del govern espanyol argumentar els decrets. Fonts parlamentàries exposen que també és preceptiva el pronunciament dels lletrats. La reunió de la mesa prèvia al ple ja ha ratificat la delegació de vot de Puigdemont i ha tornat a xocar amb l'oposició. L'òrgan rector de la cambra ha desatès les peticions de reconsideració de Ciutadans, PSC i PP, una decisió que obre la porta a un nou moviment del govern espanyol al Tribunal Constitucional.

