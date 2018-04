Puigdemont reclama investir Sànchez aprofitant la resolució de l'ONU

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, reclama aprofitar "l'oportunitat" que ha brindat el comitè de Drets Humans de les Nacions Unides per tornar a provar la investidura de Jordi Sànchez. Així s'expressa Puigdemont en una carta que s'ha llegit en la reunió del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat). Cal recordar que una resolució d'aquest òrgan de l'ONU va instar l'Estat a garantir els drets polítics de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).La proposta de Sànchez és el pas previ, com ha avançat NacióDigital , per tal que es posi damunt la taula un "pla D" efectiu que permeti formar Govern. JxCat s’ha compromès amb ERC a fixar-lo abans de Sant Jordi per tal que la investidura es resolgui en les properes setmanes.

