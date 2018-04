La mesa ratifica la delegació de vot de Puigdemont i torna a xocar amb l'oposició

La mesa del Parlament ha ratificat aquest dijous la delegació de vot Carles Puigdemont. En una reunió prèvia a la celebració del ple -també hi ha convocatòria de la junta de portaveus-, l'òrgan rector de la cambra s'ha mantingut ferm en la decisió de dimarts , malgrat l'advertència dels lletrats i les peticions de reconsideració de Ciutadans, PSC i PP. La majoria de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC ha permès fer efectiu el pas -amb el suport de la CUP-, que obre un nou front amb l'oposició i pot provocar un altre moviment del govern espanyol, disposat a recórrer al Tribunal Constitucional (TC).La delegació de vot de Puigdemont ja s'havia presentat la setmana passada, però es va retirar pensant en el proper ple, en el qual JxCat ja aspira a comptar amb el vot del president a l'exili. Des dels partits independentistes entenen que la detenció a Alemanya, que manté Puigdemont a presó, el té en una situació idèntica a la dels polítics presos a Madrid, com Oriol Junqueras o Jordi Sànchez, que sí que tenen reconeguda i acceptada la delegació del seu vot. Ciutadans i PP -els grups més bel·ligerants-, en canvi, no ho veuen igual: consideren que el TC ja es va posicionar en contra de la delegació del sufragi. A més a més, entenen que la situació de Puigdemont a Alemanya no és la mateixa que la dels presos d'Estremera i Soto del Real.Amb la decisió de la mesa del Parlament, JxCat i ERC sumen 65 vots a la cambra, els mateixos que la suma dels partits unionistes i els "comuns". D'aquesta manera, l'únic electe que continua sense poder votar és el republicà Toni Comín, exiliat a Brussel·les i que també està processat per rebel·lió, com Puigdemont i onze dirigents independentistes més.

