L'optimisme de l'advocat de Serret i Comín abans d'un dia clau

Hoy va a ser un buen día ...y ahí lo dejo — Gonzalo Boye (@boye_g) 4 d’abril de 2018

L'advocat de Toni Comín i Meritxell Serret, Gonzalo Boye, va fer aquest dimecres aquesta matinada de dimecres a dijous una optimista piulada: "Avui serà un bon dia... i aquí ho deixo". Evidentment, no van trigar a multiplicar-se les respostes buscant, precisament, respostes a aquesta sentència.Cal recordar que precisament aquest dijous, els seus dos clients, que són a l'exili a Bèlgica, han de declarar davant del jutge a Brussel·les juntament amb el conseller Lluís Puig. A banda, Boye també ha visitat en els darrers dies Puigdemont a Neumünster per coordinar les defenses de les noves euroordres impulsades pel Tribunal Suprem.Per aquest dijous, està previst que els tres consellers declarin davant del jutge, que haurà de decidir si els imposa mesures cautelars mentre es decideix sobre l'euroordre: és a dir, si poden sortir en llibertat amb condicions, com ja va passar el novembre passat, o si han d'entrar en presó preventiva. El següent pas serà una vista als jutjats perquè el magistrat decideixi si són extradits o no.

