Colau denuncia el «maccarthisme» de la Guàrdia Civil amb els impulsors d'«En peu de pau»

Ada Colau atenent els mitjans Foto: ACN

Guardia Civil enviando a la Audiencia Nacional listados de personas q dan talleres formativos sobre pacifismo. Si este es el nivel, ya podéis añadir mi nombre y apellido pq a este ritmo acabaremos todos haciendo talleres #maccarthismo https://t.co/DcB52O0qy4 — Ada Colau (@AdaColau) April 4, 2018

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciat amb contundència el «maccarthisme» de la Guàrdia Civil contra els impulsors de la plataforma "En peu de pau", que entre altres coses ha dut a terme tallers sobre desobediència civil no violenta i sobre pacifisme aquests últims mesos. A través de Twitter, Colau ha afirmat que "si aquest és el nivell", ja poden afegir el seu nom a les llistes que els agents envien a l'Audiència Nacional.El jutge del Suprem Pablo Llarena ha demanat a la Guàrdia Civil un informe sobre els CDR per la causa per rebel·lió. En aquest informe, tal com informa TV3, hi apareixen noms de diversos polítics i activistes promotors d'"En peu de pau". Entre més, hi ha el diputat d'ERC Rubén Wagensberg, l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, el director de Fundipau, Jordi Armadans o la filòsofa Marina Garcés.

