Més a prop de la investidura

Junts per Catalunya i ERC han acordat tornar a demanar la investidura de Jordi Sànchez perquè, després de l'admissió a tràmit de la demanda al comitè de drets humans de Nacions Unides, el Tribunal Suprem es pronunciï sobre el seu dret a ser diputat malgrat que està empresonat a Soto del Real. No tenen cap fe en que prosperi, però intentaran esgotar totes les vies que permet la justícia espanyola pensant en futurs recursos. En tot cas, la petició de Roger Torrent a Pablo Llarena donarà temps a Junts per Catalunya per fer el debat intern sobre quin ha de ser el pla D. La investidura efectiva i formal de Carles Puigdemont està descartada i el compromís amb ERC és tenir Govern abans de Sant Jordi. El dubte és si el nom (i el programa) permetrà atreure el vot de la CUP o caldrà forçar les renúncies a l'acta de diputat de Carles Puigdemont i Toni Comín. Llegiu la crònica deAvui hi ha ple del Parlament i abans de que es reuneixi la mesa tornarà a analitzar la delegació de vot de Carles Puigdemont, que té l'oposició dels unionistes perquè encara no ha estat expressament autoritzada pel Suprem.Sobre el full de ruta sobiranista també us aconsello l'entrevista al nou president de l'AMI i alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, del PDECat. Assumeix el lideratge de l'entitat municipalista en un moment que no és senzill. El la conversa ambfa equilibris i demana anar amb calma i ampliar majories però també no abandonar la confrontació ni renunciar a Puigdemont.



Torna per Falciani? Avui al matí, a Brussel·les, els consellers a l'exili Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig es presenten, a petició pròpia, davant la justícia belga per posar-se a la seva disposició després de l'activació de l'euroordre per extraditar-los. Estan tranquils i no sembla fàcil que aquell país els entregui perquè els codis penals no són coincidents. Estarem atents a les implicacions que, per a Marta Rovira i Anna Gabriel, exiliades a Suïssa, pugui tenir que Espanya hagi detingut per atendre la petició d'extradició a Hervé Falciani, que va violar el secret bancari helvètic en la seva croada contra el frau fiscal. Ho expliquen Aida Morales i Sergi Ambudio en aquesta informació. També estarem atents als estirabots de José María Aznar, que presideix unes jornades de FAES sobre el procés i el País Valencià, i a la campanya que presentarà Òmnium, i que pinta potent, sobre el context de retallada de drets.





Vist i llegit



Fa unes setmanes que El Periódico va decidir prescindir del seu ninotaire Miquel Ferreres. Un dels que l'ha substituït és Joan Carlos Ortega, que també és locutor a la Cadena Ser i és un personatge polifacètic. Els seus primers acudits han estat crítics amb el procés català, més d'acord amb l'actual línia editorial del diari del Grup Zeta. La vinyeta d'ahir trobo que tenia més aviat poc gust. Potser els dibuixos de Ferreres eren millors.





El passadís



Ahir, el Cercle d'Economia va celebrar la jornada El model territorial a debat, amb la participació de deu constitucionalistes de diverses universitats. L'acte va servir perquè es reunissin totes les sensibilitats de la tercera via, des de l'ex-Unió (amb Josep Antoni Duran i Lleida) al PSC, amb l'exdiputada Anna Balletbó, molt present en aquest tipus d'encontres. Pere Navarro, exprimer secretari, també hi era. En el break que es va fer pel cafè, es van formar grupets. En un d'ells, un soci del Cercle va expressar el seu desig: "Cal que aviat s'entri en l'estabilitat i es formi Govern, que l'abans possible siguin jutjats els polítics processats, condemnats i al cap de poc temps, indultats". Aquest sembla el lema d'un sector empresarial: Govern, judici, condemna i indult.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1904 Francesc Moragas va fundar a Barcelona, i a instàncies d'entitats com l'Ateneu Barcelonès o el Foment del Treball Nacional, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, que ha acabat convertida en la principal entitat bancària del país ara sota el nom de Fundació Bancària la Caixa. L'entitat va segregar després de la crisi bancària part del seu negoci en Caixabank per mantenir les participacions industrials i l'obra social. La seva implantació a Catalunya es va enfortir molt als anys 80, quan es va unir amb la Caixa de Barcelona i van crear "la Caixa", que va adoptar el popular logotip dissenyat per Joan Miró que representa un infant dipositant una moneda en una guardiola. Així va explicar la Caixa la seva història en motiu del seu 110è aniversari.





L'aniversari



El 5 d'abril de l'any 1978, avui fa 40 anys, naixia a Barcelona Josef Ajram. Fill de pare sirià i mare catalana, els seus tatuatges i els reptes atlètics han convertit aquest corredor de borsa en un personatge molt popular i mediàtic. Ha escrit diversos llibres sobre la borsa i la sortida de la crisi i impartit centenars de conferències. Al programa de Risto Mejide a Cuatro va explicar com va guanyar diners gràcies als atemptats de l'11-S als Estats Units.

Ferran Casas i Manresa

