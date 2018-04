Ataquen amb «còctels molotov» l'estelada gegant de Castellnou de Bages

o sea hemos roto a los españoles , mientras callamos i hacemos lo que vosotros mandais os va bien a la que votamos en un referéndum si o no gana el si , i ahora no os gusta i somos los malos......

habéis pensado que a mi no me gusta que la gente cobre el PER i no lo e votado a mi nadie me ha pedido permiso ?

a mi no me gusta que los que deben ir a prisión 6 años no van.

porque no os quejais cuando se an quedado con vuestro dinero os bancos, cuando compran submarinos, pagan autopistas se suben el sueldo i los españoles les siguen votando por eso no queremos seguir con vosotros i por mentirosos de la violencia.