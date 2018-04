El Barça derrota la Roma i posa peu i mig a les semifinals de la Champions (4-1)

Daniele De Rossi marca contra: Barcelona 1x0 Roma pic.twitter.com/2HvH0m9jM7 — Goleada Info (@goleada_info) 4 d’abril de 2018

El Barça no ha jugat, ni de bon tros, el millor partit de la temporada. Però tampoc li ha calgut. Els de Valverde, amb la inestimable col·laboració dels defensors rivals, s'han imposat als romans i han aconseguit posar un peu (i part de l'altre) a les semifinals de la Lliga de Campions. Dos dels gols blaugranes han estat en pròpia porteria, el tercer de Piqué i el quart de Suàrez. Quan quedaven 10 minuts pel final, Dzeko ha donat vida als italians.Els primers minuts del matx han transcorregut en terra de ningú. No hi ha hagut un dominador clar. Els de Valverde han intentat fer una passa endavant, però no els hi ha estat fàcil. No obstant això, les primeres dues ocasions de perill han estat pels blaugrana. Primer, un gol anul·lat a Suárez per un clar fora de joc i, segon, un xut de Messi des de la frontal que no ha posat en massa problemes Alisson.Poc després de superar el primer quart d'hora de partit, quan la graderia del Camp Nou exigia "llibertat" amb més força que mai, el Barça ha tingut el gol a tocar. Rakitic ha estavellat un bon xut, ras i precís, contra el pal. Primer avís clar.El gol blaugrana, però, encara s'ha fet esperar. De fet, la primera diana del Barça no ha arribat des dels peus de cap jugador local. Bona combinació a la frontal de l'àrea i, quan Iniesta ja connectava amb Messi, De Rossi ha posat el peu amb tanta mala fortuna que la pilota ha acabat entre els tres pals de la seva pròpia porteria.El gol ha descongestionat el Barça. Li ha tret un pes immens de sobre i ha començat a jugar més còmode, seguint l'estela de Leo Messi, molt actiu (i en alguns ocacions precipitat) des del xiulet de l'àrbitre. 1-0 i descans.L'inici de la segona part ha estat radicalment diferent al final de la primera. La Roma ha agafat la batuta del domini de joc i ha monopolitzat les primeres ocasions de perill. Els visitants han tingut l'empat a tocar dues vegades. Una d'elles facilitades per un error d'Umtiti.El mateix francès, però, ha estat el protagonista del segon gol del Barça, que ha aigualit les aspiracions dels romans. De nou, amb la fortuna de part dels blaugrana i la col·laboració impagable d'un defensor de la Roma, els de Valverde han aconseguit fer forat en el marcador. Segon gol en pròpia porta.El gol ha fet molt mal a la Roma i ha donat molt més espai al Barça, que ha començat a jugar a plaer. Quan els visitants encara estaven digerint el segon, ha caigut el tercer. En aquest cas, Piqué ha estat l'encarregat d'encastar la pilota contra la xarxa de la porteria.A deu minuts pel final, Dzeko ha donat vida als romans. Després de cinc minuts de setge i dues grans aturades de Ter Stegen, el davanter bosnià aconseguia dibuixar un escenari molt més obert de cara al partit de tornada amb el seu gol.No obstant això, poc ha tardat el Barça a tornar a ampliar diferències en el marcador i aplanar el camí cap a les semifinals de la Lliga de Campions. Suárez s'ha tret tots els fantasmes del damunt i ha tornat a marcar més d'un any després.

