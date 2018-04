La situació econòmica centra la campanya electoral al Cercle del Liceu

El ball de màscares del Cercle, el febrer passat. Foto: @circulo_liceo

La junta de govern del Cercle del Liceu convocarà eleccions demà, però ja fa setmanes que l'entitat s'està en campanya electoral . La situació econòmica de la casa serà un dels principals camps de batalla. Hi ha dues candidatures en pugna: l'oficialista, encapçalada per l'empresari Francisco Gaudier, qui té el suport del president sortint, Ignacio García-Nieto, i l'alternativa, liderada per Daniel Barquero, director general de l'escola de negocis ESERP.Segon fonts de l'entitat, diversos socis han mostrat recentment la seva preocupació per l'estabilitat econòmica de la casa, que alguns consideren en perill, i han demanat a la junta de García-Nieto que aclareixi tots els dubtes. Segons ha pogut saber, la casa ha passat en set anys de 1.100 socis a només 670, el que ha tingut un efecte molt negatiu pel futur del club patrici.La candidatura de Barquero ha estudiat a fons l'estat dels comptes del Cercle i proposa en el seu programa, en cas de sortir elegida, fer més transparent la gestió de l'entitat i sotmetre els comptes a una auditoria externa. Però els dubtes sobre la salut financera són grans i depassen la gestió del dia a dia. Entre les diverses penyes que agrupen bona part dels socis del club, s'han estès els temors sobre si el Cercle disposa de tots els permisos municipals que requereix per a les seves activitats.El regidor de Demòcrates a l'Ajuntament de Barcelona, Gerard Ardanuy, ha preguntat a l'alcaldessa, Ada Colau, si el Cercle del Liceu disposa de llicència d'activitats i de concurrència pública, els permisos d'evacuació d'incendis i d'accessibilitat, si té llicència per a l'activitat del seu restaurant, per dur a terme activitats a la seva terrassa, i si compta amb permís per disposar d'un espai per a fumadors.

