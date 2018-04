La policia espanyola deté ara Falciani per extradir-lo a Suïssa

La policia espanyola ha detingut aquest dimecres Heveré Falciani, extreballador de la banca i expert en sistemes d'informació, acusat de revelar secrets bancaris. Se li atribueix la difusió de la "llista Falciani", que contenia noms de clients rellevants del blanc suís HSBC, que va aixecar molta polseguera. De fet, l'enginyer de sistemes va aportar informació de comptes de més de 130.000 presumptes evasors fiscals, tal com va explicar en una entrevista a NacióDigital. Per això, les autoritats suïsses ja van exigir en un primer moment la seva detenció. Ara, els agents de la Comissaria General de Policia Judicial l'han detingut quan estava a punt de participar en una conferència a Cantàbria, precisament, sobre paradisos fiscals. Suïssa va sol·licitar la seva cerca, detenció i entrega.Falciani ja va ser detingut anteriorment l'1 de juliol del 2012 a Barcelona, després que Suïssa emetés una primera ordre internacional de detenció per haver robat dades i trencat el secret bancari. Llavors, les autoritats espanyoles van denegar la seva extradició, al·legant que no es considerava que s'hagués vulnerat la llei, sinó que, per contra, havia actuat conforme la normativa de prevenció del blanqueig de capitals. Segons aquesta, els treballadors de les entitats bancàries han de comunicar qualsevol indici d'irregularitats bancàries.Durant el temps que va ser a la presó, va col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció en la cerca d'informació que ajudés en la investigació sobre frau fiscal a Espanya. Poc després, l'enginyer va quedar en llibertat, tot i que va continuar treballant amb el ministeri fiscal, amb qui va destapar una llista de 2.800 noms.La segona detenció de Falciani, arran de la petició d'extradició de Suïssa, té el contrapès en la situació d'exili en què es troben, en aquest país, les dirigents independentistes Marta Rovira, d'ERC, Anna Gabriel, de la CUP. En el cas de la republicana hi ha demanada una ordre d'e detenció internacional per part del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena , malgrat que les autoritats de Suïssa van precisar que, en aquest país, no es concedien extradicions per motius polítics.

