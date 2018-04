Quatre ferits de l'1-O a Castellgalí declaren que la Guàrdia Civil els va colpejar amb l'escut

Jutjats de Manresa. Foto: Mar Martí

Quatre de les persones que van patir lesions durant les càrregues policials de l'1 d'octubre a Castellgalí han declarat aquest dimecres davant la magistrada del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa que els agents de la Guàrdia Civil van utilitzar els escuts "com a armes" i que van carregar contra ells després d'un "únic advertiment" que molts no haurien ni arribat a escoltar. A més, han insistit en el fet que en tot moment van oferir una "resistència pacífica". Són els primers perjudicats de Castellgalí que declaren en qualitat de denunciants en la denúncia col·lectiva presentada pel Col·legi d'Advocats de Manresa contra les càrregues policials de l'1-O.Els quatre denunciants, que van patir lesions durant la càrrega, han explicat que en el moment en què va arribar la policia es van asseure a terra mostrant una "resistència pacífica". Després d'un advertiment, que segons han declarat, únicament van escoltar les persones que es trobaven a les primeres files, va començar a colpejar-los utilitzant els escuts i amb un objecte punxant que no han sabut especificar de què es tractava.El punt de votació, l'escola de Castellgalí, comptava amb tres punts d'accés: l'entrada, on hi havia la gent asseguda; una porta exterior, que un altre grup va intentar mantenir tancada, i a través d'una tanca perimetral. En aquest sentit, els perjudicats han assegurat que els agents van carregar per accedir per tots tres punts simultàniament i utilitzant un "ús desproporcionat de la força".En el decurs dels propers dies estan citats a declarar afectats que van denunciar la violència de la Guàrdia Civil a Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada, Callús i Castellgalí. Ho faran també en qualitat de perjudicats dins de la demanda col·lectiva que va presentar el Col·legi d'Advocats de Manresa contra les càrregues policials de l'1-O al Bages. La denúncia recull uns 50 afectats de Sant Joan de Vilatorrada, Castellgalí, Callús i Fonollosa, la gran majoria per lesions. Entre els demandants hi ha l'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso, el de Callús, Joan Badia, i el regidor santjoanenc Jordi Pesarrodona, que van resultar ferits.

