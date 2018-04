​Entitats protramvia defensen que recorreria la Diagonal en 22 minuts menys que el bus

Un passatger a punt de pujar a un tramvia Foto: Adrià Costa

El debat sobre el tramvia segueix obert a Barcelona malgrat que per ara no hi ha acord per tirar-lo endavant . La plataforma Unim els Tramvies, que agrupa les entitats favorables a unir aquest transport per l'avinguda Diagonal, ha convocat aquest dimecres un viatge amb autobús amb els regidors perquè experimentin com funciona en aquest carrer. Ha assegurat en un comunicat que, amb el tramvia interconnectat, es podria cobrir el recorregut entre la Zona Universitària i el Maresme en 34 minuts, 22 menys que amb el bus que circula ara.Cal tenir present que no existeix cap autobús que recorri tota la Diagonal de punta a punta: el 7 sí que enllaça els extrems, però en el tram entre Glòries i el Cinc d'Oros discorre per altres carrers (la Gran Via i el passeig de Gràcia). La plataforma havia convidat regidors de tots els grups municipals, però només han acudit, per part del govern d'Ada Colau (Barcelona en Comú), la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal; i per part del PSC, Montserrat Ballarín.Edils de la CUP, el Grup Demòcrata –la marca del PDECat al consistori-, el PP i el regidor no adscrit (de Demòcrates) han excusat la seva assistència, mentre que no ho han fet des de Ciutadans ni d'ERC. El líder dels republicans al consistori, Alfred Bosch, va reiterar aquest dimarts que rebutja el tramvia "fins que no s'aclareixi com ha d'anar la gestió" , o sigui, que es garanteixi que l'operació no beneficia a l'empresa privada Tram. El projecte s'ha de votar en un ple municipal que se celebrarà el pròxim dimarts

