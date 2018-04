Una botiga ven productes «anticatalans» per Internet

Funda de mòbil anticatalanista que es pot comprar a la xarxa.

L'anticatalanisme arriba al comerç on line. Neix una botiga que ofereix una àmplia varietat de productes "anticatalans" : samarretes, fundes de mòbil i tasses, entre d'altres. La bandera d'Espanya i la frase "I am anti-catalan"són els principals elements dels dissenys, tot i que també hi ha referències a Puigdemont, Bèlgica i la CUP.No obstant això, els impulsors defensen que no han tirat endavant aquesta iniciativa per "odi", sino que simplement volen mostrar el rebuig a una ideologia política i, en aquest sentit, s'acullen a la definició que fa la RAE del prefix "anti". Remarquen que la pàgina web està fet des de l'humor i que pretén ser "simpàtica i sarcàstica".

