Espanya paga 820.000 euros en un any en indemnitzacions per condemnes d'Estrasburg

Crema de fotos del rei a Girona. Foto: ACN

Espanya ha hagut de fer front durant el 2017 al pagament de 822.031 euros en indemnitzacions acumulades per sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). La xifra supera amb escreix la d'anys anteriors: per exemple el 2016 pel mateix concepte Espanya va pagar poc més de 100.000 euros i el 2015 ni tan sols va superar-se aquest topall. La xifra de més de 800.000 euros, però, no es refereix només a indemnitzacions derivades de sentències del 2017 sinó que també pot incloure anys anteriors.Són dades fetes públiques aquest dimecres en un informe del Consell de Ministres del Consell d'Europa, l'òrgan encarregat de supervisar l'execució de les sentències europees i el seu grau de compliment per part dels estats membres implicats. Segons expliquen a l'ACN fonts del Consell d'Europa, que agrupa 47 estats, el comitè es reuneix tres cops l'any per comprovar si, per exemple, s'ha fet el pagament d'una indemnització o s'ha impulsat un canvi legislatiu requerit pel Tribunal d'Estrasburg.Un cop el comitè considera que s'ha complert la sentència, dicta resolució de tancament del cas. L'estat espanyol va acabar l'any passat amb el "tancament" de 17 casos mentre que el desembre quedaven pendents de supervisió 31 sentències. El mateix any va començar el procés per supervisar l'execució de set nous casos.Altres dades del tribunal d'Estrasburg indiquen que durant l'any passat es van examinar 641 demandes relatives a Espanya, de les quals la immensa majoria -634- van ser inadmeses o arxivades. En el mateix període van dictar-se sis sentències i en cinc d'aquestes es va concloure que hi havia hagut com a mínim una violació del Conveni Europeu dels Drets Humans, ratificat per Espanya l'any 79. El TEDH és la màxima autoritat judicial per la garantia dels drets humans i les llibertats fonamentals a Europa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)