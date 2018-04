Miquel Darnés: «Mani qui mani, l'església sempre està al costat del poder»

"L'església va beneir Franco i la seva creuada nacional-catòlica"

"El protagonista podria ser una barreja entre George Orwell i jo mateix"

Tres contra Déu

Miquel Darnés és consultor i degà del Col·legi d'Enginyers de Barcelona. Va treballar a TV3 i, com a freelance, va cobrir conflictes a Moçambic, Sàhara Occidental, Croàcia, Irlanda del Nord, Kosovo i Palestina. S'estrena com escriptor amb Tres contra Déu (Llibres de l'Índex), una novel·la que relata el final de la Segona República i l'arribada del bàndol nacional a Barcelona.Michael Dewman és un periodista trotskista britànic que escriu pel News Chronicle i, segons l'autor, "és un alter ego de George Orwell". A diferència d' Homenatge a Catalunya , però, el protagonista compta amb el suport de personatges amb poders extraordinaris. Un d'ells és en Met, que l'ajuda a escapolir-se dels franquistes i deixar constància de la "repressió i violència" que pateixen els barcelonins.- Quan un periodista fa un documental, ha d'elaborar una estructura i planificació, i fer unes feines de producció que van molt lligades a la professió d'enginyer, que a la vegada també ha d'escriure memòries, dictàmens i informes.- Jo he suat la camiseta del Barça, que això no ho pot dir tothom, després vaig estar a TV3 i he treballat molts anys en el món de l'enginyeria.- Sóc un escriptor novell, que no jove. Aquesta és la meva primera novel·la, però ja fa temps que estic escrivint un recull de diferents relats curts sobre episodis relacionats amb fets històrics dels Països Catalans. En tinc sis o set i, quan en tingui un grapat més, miraré de publicar-los.- En principi havia de ser un relat curt. Però aquest va ser un moment molt dur de la història de Catalunya que tenia ganes d'il·lustrar més profundament. Hi va haver tortura, repressió, camps de concentració i feixisme.- Per això els introdueixo. Posen una mica d'humor, ironia i màgia. Fa que la novel·la no sigui tan sòrdida. Els personatges màgics són una font d'informació imprescindible per Michael Dewman i el protegeixen.- L'església, per definició, sempre ha estat al costat del poder. Mani qui mani. S'ha tapat els ulls davant de crims que van totalment contra l'esperit cristià. Va beneir Franco i va admetre la croada nacional-catòlica i el feixisme de Mussolini va tenir el suport del Papa. Ha estat una constant. En Met ens en fa una pinzellada històrica, explica la Inquisició, la conquesta d'Amèrica i les croades a Terra Santa.- Sí. Potser ara ja no és tant exagerat, però la cúria clerical espanyola ha dit que l'independentisme no és prou catòlic. És diferent, per exemple, el Papa Francesc.- Hi ha punts de contacte: censura, repressió, violència, presó, exili, agressions feixistes pels carrers, etc.- Vaig llegir Idealistes sota les bales de Paul Preston, assaigs sobre la presó de dones de les Corts i del camp de concentració d'Horta. També vaig mirar a l'hemeroteca de La Vanguardia què va passar durant aquells dies de 1939.- Bé, sí que tenen un cert rerefons de realitat. En Moisès -el marit de la Margarida- s'assembla una mica a Joan Sales, la Caritat -l'amiga d'en Michael- podria ser una dona que vaig llegir que sabia alemany i que, malgrat ser del PSUC, treballava al consolat alemany.- Exacte. És un alter ego, també és trostkista, antistalinista i està interessat per la Guerra Civil espanyola. Podria ser una barreja entre George Orwell i jo mateix.- En algunes coses sí. En el primer capítol a ell i als seus companys periodistes els ataquen i s'ha de defensar. Jo no he matat mai a ningú, com acaba fent en Michael, però sí que fent de periodista he hagut de sortir per cames algun cop.@ Miquel Darnés@ Llibres de l'Índex

