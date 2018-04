Xavi Pascual: «Incorporar Valtonyc a la programació és una declaració de principis»

Els artistes que presenten novetats a l'Strenes, fotografiats per David Ruano Foto: David Ruano

En només cinc edicions, el Festival Strenes s'ha consolidat com la mostra musical de referència entre els artistes i entre el públic. Uns, en valoren l'oportunitat de presentar les cançons que han fet, paït i treballat durant molt de temps, per primera vegada vives davant dels seus seguidors. Els altres, gaudeixen de ser els primers que les sentin, en total complicitat amb el grup. Un model que ha consolidat l'aposta per ser un esdeveniment prescriptiu i que premiï la qualitat.El festival gironí acull enguany les estrenes en directe dels nous discos de Luz Casal, Joan Dausà, Quimi Portet, La Pegatina, Judit Neddermann, Roger Mas, Roba Estesa o Ramon Mirabet, i un concert especial dels anglesos Morcheeba. També, espectacles com Què volen aquesta gent? de Maria del Mar Bonet o l’únic concert de la gira que Dyango oferirà a Catalunya. De tot això en parlem amb Xavi Pascual, director artístic que acumula talent, però que també té ànima, com demostra l'anul·lació del concert inaugural que havien de protagonitzar Els Catarres , just l'endemà de l'empresonament de Turull, Rull, Romeva, Bassa i Forcadell.- No ho va ser, gens. D'entrada, havíem de tenir una unanimitat de les tres parts implicades: dels festival, dels grup i de l'Ajuntament de Girona. Els tres vam arribar a la conclusió que la inauguració havia de ser un acte festiu, de celebració, de bon rotllo. I la situació que estàvem vivint era tot el contrari. Enteníem també que la ciutadania estava angoixada, i molt indignada.- També hem de tenir en compte en quina ciutat fem el festival. I la ciutat de Girona sempre s'ha significat amb la causa, sense mitges tintes. Vam decidir que suspeníem a les deu de la nit, i vam decidir que no només suspeníem el dissabte, sinó que també cauria el diumenge. Vam arribar a la conclusió que era el millor per no normalitzar el que estava passant. No volem que es normalitzi. I així ho vam explica en roda de premsa, amb un punt de solemnitat, sent molt conscients que anular aquells dos dies significava anular moltes hores de feina, i moltes il·lusions i maldecaps.- També són els valors de Girona, com et deia. I nosaltres, com a organitzadors de diversos festivals, sempre intentem que aquests vagin en la línia de la ciutat on es fan. que arrelin i la gent se'ls senti seus. Només havíem de veure com la manifestació del divendres, a Girona, reunia 9.000 persones en una hora... Hi ha un gran sentiment ciutadà. No podíem fer una altra cosa, hagués estat molt estrany.- L'èxit del sector és perquè nosaltres també som mànagers, també som discogràfica i també ens dediquem a "l'altra part" dels concerts. I creiem que feia falta un festival com aquest. Per a un grup, el moment en què presenta per primera vegada les cançons és molt especial i en cinc anys hem aconseguit posat en valor la feina que comporta, fins al punt que ara ja són els propis mànagers qui volen venir i qui ens proposen espais per actuar, perquè ja saben on els agradaria i on encaixen més les cançons que volen presentar.- A tothom li agrada ser el primer en veure una cosa. Tots volem ser els primers en escoltar les cançons dels nostres artistes favorits, i tots tenim curiositat. És l'únic festival que quan un artista s'equivoca para la cançó i torna a començar. En un altre festival, la gent es queixaria, però la gent aplaudeix. Que l'artista s'equivoqui suma, fa més autèntica l'experiència de la primera vegada. A més, un dels punts més destacats és que el públic de l'Strenes també es converteix en prescriptor.- Només queda el 24% de localitats a la venda. No ens havia passat mai! Aquestes dades superen les de qualsevol edició anterior, cosa que demostra les grans expectativa que genera el festival.- És una cosa que no ens obsessiona. Tot i que aquest any no crec que ho superem: hem suspès el concert inaugural, i això ens fa "perdre" 8.000 espectadors, d'entrada. En total, hem posat 16.000 entrades a la venda, tot i que tenim molt clar que no ens obsessiona la quantitat, sinó créixer en qualitat. Aquesta sempre és l'obsessió. Aquesta, i també que ens agrada que concerts d'artistes no tan coneguts acabin fent un percentatge d'ocupació elevat, que és el factor que demostra que el festival està consolidat.- Ens dona molta visibilitat. Són actuacions inspirades en allò que havia fet el Barça fa uns quants anys, amb la participació d'un grup que participa al festival. Està sent molt gratificant.- Teníem ganes de crear una marca, una D.O. de música de comarques gironines. Aquí hi ha molt de talent. La secció està pensada no tant per artistes que comencen, sinó pels que ja tenen dos o tres discos publicats i encara no el reconeixement que els pertocaria. Els volem posar en valor.- Tenim la il·lustració feta per la Marta Bellvehí , una de les grans il·lustradores del país. I hem incorporat al programa en Valtonyc, com a senyal d'identitat del festival, com a defensa de la llibertat d'expressió dels musics. És una declaració de principis. I aquest any també hem volgut capitalitzar el talent amb una imatge del David Ruano on apareixen tots els artistes que estrenen disc al festival.- La secció internacional va començar l'any passat i en vam quedar molt satisfets. vam poder gaudir de Julieta Venegas en format acústic i ara volem premiar del nou disc de Morcheeba, que es podrà sentir aquí, en primícia a tot l'Estat.- Dyango jo era un artista que feia temps que volia programar en algun dels nostres festivals. I no sabia com canalitzar-ho. Trobo que és un dels grans artistes del nostre país i que passa molt desapercebut. Tothom té molt al cap en Llach o en Serrat, però ell té un èxit espectacular a Sud-Amèrica! Li vam proposar i va ser molt fàcil, perquè a ell li venia molt de gust actuar a Girona, una ciutat on potser feia 30 anys que no actuava. Vam pensar que l'espai més adequat era L'Auditori, amb 1.200 localitats. És un concert on estem a punt del sold out i estic segur que serà un dels grans moments del festival.- Quan tot s'ha esgotat és quan t'adones que la programació és molt bona. Ho vam anunciar més tard i ja fa 15 dies que les entrades estan exhaurides. I si l'espai hagués estat més gran, haguéssim pogut duplicar la venda, n'estic segur.- Judit Nedderman ha passat per totes les seccions i apostem molt per ella. És una artista que ho té tot per triomfar: una gran veu amb molta personalitat, molt de carisma, fa bones cançons, i que la veus en concert i enganxa. El nou disc és el que l'ha de consolidar . El concert és al Teatre Municipal, un dels espais més guapos que tenim i on també tocaran Luz Casal, Roger Mas i Maria del Mar Bonet.- En Joan Dausà va esgotar les entrades del seu concert en 15 hores. No ens havia passat mai. Fins ara, el rècord el tenien Els Amics de les Arts, amb 48 hores, i aleshores ha pensàvem que no ho superaríem mai.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)