Minerva, la deessa que citava Puigdemont per l'1-O i que ara protegirà l'unionisme

La seu de Ciutadans a Barcelona. Foto: ACN

Minerva és nom diví. Els romans la consideraven la deessa de la saviesa i de les arts, i de forma metafòrica, el seu simbolisme ja ha protagonitzat més d'una escena del procés català. La primera va ser, justament, a pocs dies del referèndum de l'1 d'octubre. Qui va utilitzar el seu nom per primera vegada va ser el president de la Generalitat avui a l'exili, Carles Puigdemont, quan, a través d'un tuit, va contraposar Minerva contra Anubis, i va adjuntar un vídeo de 28 segons en què es veia com s'imprimien paperetes de l'1-O Amb aquesta expressió, el president feia una doble referència a la tensió que es vivia entre la Generalitat i el Govern espanyol. La primera lectura era la de les màquines d'imprimir històriques que duien el nom d'aquesta marca. La segona, la contraposada amb Anubis, el nom que la Guàrdia Civil va posar a l'operació que va suposar la detenció d'una quinzena d'alts càrrecs i treballadors del Govern, i que en mitologia egípcia representa el déu dels funerals.Les tornes giren i ara, Minerva agafa un sentit totalment contraposat al de l'independentisme. Aquest dimarts, la Prefactura dels Mossos d'Esquadra ha presentat l'anomenat Pla Operatiu Minerva, que té com a principal objectiu garantir la seguretat i l'ordre públic "en previsió dels diversos escenaris que es puguin produir a Catalunya" a partir d'aquest mes d'abril. La voluntat, segons han precisat, és reforçar la vigilància en seus judicials, edificis de l'Estat i europeus, seus de partits polítics i manifestacions i concentracions. Malgrat que el dispositiu no fa referència explícita als Comitès de Defensa de la República (CDR), organitzadors de les últimes mobilitzacions, se'n desprenen aires de contesta.La policia, doncs, blindarà l'unionisme encarnat en partits i òrgans judicials, en un operatiu sense data de finalització, perquè es pugui garantir el normal funcionament de l'activitat ordinària a Catalunya i la correcta coordinació entre tots els serveis de Mossos. L'operatiu inclou la protecció de les seus de l’Administració de la Justícia (dispositiu Toga), dels edificis de l’Estat i europeus (dispositiu Estadi), de les seus dels partits polítics (dispositiu Forum) i dels actes, manifestacions i concentracions (dispositiu Atrium).El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha estat el primer en confirmar l'operació Minerva per "l'increment de l'agressivitat" als carrers de Catalunya, segons ha dit. Això "justifica perfectament" les mesures adoptades en virtut del 155, ha afirmat, i ha advertit que la justícia i l’Estat no accepten aquestes conductes: "No permetrem que se segueixi per aquest camí i es prendran totes les mesures a disposició del govern i de la justícia perquè no s’instal·li a Catalunya un modus operandi fonamentat en accions violentes al carrer".També ha celebrat el pla operatiu el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que ha recordat que hi ha seus -com la seva- que fa temps que estan sent "reiteradament atacades". Aquest també ha assegurat que "hi ha tensió" a Catalunya i que, de del seu punt de vista, "un major dispositiu de seguretat està justificat".Aquest pla és similar a l'anterior Àgora, que es va activar del 4 de setembre al 15 d'octubre com a reacció a l'amenaça terrorista i al referèndum de l'1-O. En aquell es va establir que els agents d'ordre públic de l'àrea metropolitana i els antiavalots dels Mossos d'Esquadra treballarien en torns d'unes deu hores diàries i quatre dies seguits, acumulant aproximadament 50 hores setmanals, i descansant els dos dies següents.Sobre el dispositiu Minerva, de moment no se sap quins agents afectarà, però probablement s'estendrà a totes les ARRO del territori i els agents de seguretat ciutadana estaran en prealerta.

