L'exministre d'Exteriors eslovè visita Puigdemont: «No puc imaginar-me Alemanya extradint-lo»

L'eurodiputat Ivo Vajgl, en un moment de l'atenció als mitjans de comunicació posterior a la seva reunió amb Carles Puigdemont a la presó de Neumünster. Foto: ACN

L'exministre d'Exteriors d'Eslovènia i exambaixador a Berlín Ivo Vajgl ha afirmat aquest dimecres que "espera" que Alemanya no es plantegi "ni tan sols la possibilitat" d'extradir Carles Puigdemont. "Espero que el final d'aquest procés sigui l'alliberament de Puigdemont, no puc imaginar-me que Alemanya retrocedeixi en la seva moral i els seus estàndards polítics extradint algú que és buscat en un altre país de la Unió Europea per les seves idees polítiques", ha dit en declaracions a la premsa des de Neumünster, on s'ha vist amb PuigdemontL'eslovè, que s'ha mostrat "afligit" pel fet d'haver de visitar "un president elegit de forma democràtica" en una presó alemanya, ha expressat la seva "solidaritat" amb Puigdemont i ha reiterat que es tracta d'un "conflicte polític". Com a tal, ha defensat, "només pot ser resolt per la via del diàleg i de la paciència, no per cap altra, no per la humiliació dels adversaris polítics". Segons ha explicat, Puigdemont està "en bona forma" i "preparat" per seure en una taula de diàleg amb Madrid.L'eurodiputat liberal ha explicat que en el passat va viure vuit anys a Alemanya -on va treballar tant de periodista com d'ambaixador a Berlín- i que té "un alt respecte per l'estat de dret" en aquest país. "Alguns intents de criminalitzar els polítics presos... És una cosa que difícilment puc encaixar en la imatge que tinc d'Alemanya", ha dit, expressant el seu desig perquè l'extradició sigui descartada per la justícia. "Espero sincerament que la meva visita sigui l'última i que Puigdemont pugui començar el diàleg amb el govern espanyol sobre les relacions futures entre Madrid i Barcelona", ha conclòs.Per altra banda, Vajgl, que també és un dels portaveus de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya -que agrupa una cinquantena d'europarlamentaris- s'ha mostrat "satisfet" per haver pogut visitar el líder de JxCat a la presó i ha recordat que com a plataforma no se'ls ha permès visitar, per contra, els que són en presons a Madrid. "Estic content que a Alemanya l'estat de dret parli una altra llengua", ha apuntat en aquest sentit.L'eurodiputat liberal ha argumentat que la situació a Catalunya no és "un afer intern" perquè "les regles bàsiques de la democràcia s'han violat". En aquest sentit, no veu "acceptable" que es "violin" els drets humans bàsics de persones que han estat escollides i "tenen un mandat dels seus votants". El parlamentari s'ha mostrat "molt crític" amb l'actitud de la majoria de governs europeus i líders de la UE i ha lamentat que "no entenen que abaixar els estàndards és un perill per la democràcia europea" i que tenir "presos polítics en un país de la UE no pot tolerar-se".Per altra banda, Vajgl ha traslladat la "solidaritat de l'opinió pública eslovena" i ha explicat que en el cas del seu país, tot i que el camí cap a la independència va ser "difícil", ningú va plantejar-se la idea de prohibir "un referèndum o segrestar unes urnes". "El referèndum va ser lliure i la idea va ser respectada, una cosa de la qual hauria d'adonar-se Espanya", ha afirmat.

