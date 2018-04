Brussel·les torna a tocar el crostó a Espanya

La Comissió Europea (CE) ha afirmat aquest dimecres que els nivells d'atur entre els joves en alguns estats, com ara Espanya, Grècia o Itàlia -amb un atur juvenil registrat de més del 30%- són "inacceptablement alts". Així ho ha admès Alexander Winterstein, un dels portaveus de la institució, coincidint amb la publicació de noves dades sobre l'atur a la Unió Europea (UE) corresponents al mes de febrer.Segons l'informe fet públic per l'Eurostat, l'oficina d'estadística de la UE, Espanya es manté amb un 35,5% com el segon estat europeu amb més població jove aturada, només per darrere de Grècia (45% al desembre del 2017) i seguida d'Itàlia (32,8%). Segons Winterstein, l'atur juvenil és un "gran problema" i "encara hi ha molt a fer". En aquest sentit, ha assegurat però, que la CE té eines "limitades" per fer-hi front i ha instat els governs dels estats "a fer tot el possible" per combatre'l a través de mesures socials i inversió.La mitjana europea se situa en el 15,9% mentre que els països amb les taxes més baixes d'atur juvenil són Alemanya (6,2%), els Països Baixos (7,2%) i la República Txeca (7,5%). En total, el febrer del 2018 a Europa hi havia més de 3 milions i mig de persones menors de 25 sense feina, de les quals més de 500.000 a Espanya.Quant a les dades generals d'atur, la UE dels 28 va registrar un 7,1% al febrer, gairebé un punt percentual menys que ara fa un any i el percentatge més baix des del 2008. També en aquesta estadística Espanya és en la segona posició, amb un atur del 16,1%, només inferior al de Grècia (20,8% el desembre del 2017).

