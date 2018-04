La policia adverteix que el segrest simulat està de moda entre els joves

Els adolescents per lluitar pels "likes" en comptes de per un futur millor.



Els pares per ser educadors impotents que tot ho excusen "ja se sap: són joves" i consideren inadmissible castigar els mals comportaments dels fills fins i tot amb mesures tan "dures" com retirar la paga setmanal o requisar el mòbil. Encara que alguns adolescents estiguin perdent els estudis i la salut (no dormen, es passen el dia nerviosos, pendents dels missatges), per no tenir cap control.



La justicia per no prendre mesures correctives reals, amb aquesta sobreprotecció absurda. Per exemple, netejar marges i boscos, fins haver pagat el cost de l'operació policial, seria una idea. Treballar vuit hores al dia durant tres mesos o més, no deixa tan temps per idear gamberrades.