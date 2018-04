VÍDEO Així reacciona la gent quan escolta les noves cançons de Joan Dausà

Tres anys després del seu últim disc, Joan Dausà torna amb Ara Som Gegants, que es publicarà el proper 13 d'abril i que es podrà degustar en directe al Festival Strenes de Girona el 30 d'abril. Abans d'aquestes dates, però, un grup de 15 escollits han pogut escoltar el disc en exclusiva, i aquesta n'ha estat la seva reacció.Quan un músic prepara la sortida del seu nou àlbum sempre es pregunta com el rebrà els seu públic, el que no ho és i el sector de la música en general. Per sortir de dubtes, Dausà va fer una crida entre els seus seguidors a les xarxes socials per demanar voluntaris per sentir, abans que ningú, el nou disc.D'entre el centenar de respostes, es van escollir quinze persones d'edats diverses (d'entre 16 i 50 anys) i gustos musicals molt diferents. El resultat de l'escolta va ser enregistrat el darrer 11 de març al recinte de Palo Alto, amb sensacions a flor de pell que passen per l'emoció, l'alleugeriment, la felicitat i les pulsacions accelerades.

