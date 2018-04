La Diputació de Barcelona publica en obert més de 200 llibres en format digital

Edifici Can Serra de Barcelona. Foto: Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha publicat en accés obert gratuït més de 200 llibres en format PDF que fins ara eren de pagament. D'aquesta manera, la Llibreria de la Diputació ofereix ara més de 1.000 publicacions en format digital i d'accés obert per a tothom. Els podeu consultar aquí. Les noves publicacions formen part de la col·lecció Estudis, que posen a l'abast del món local coneixement teòric i empíric per promoure la reflexió i l'anàlisi en temes d'interes per als governs locals. També hi ha els llibres de la col·lecció Documents de treball, que ofereixen continguts per contribuir a la millora en la gestió de les polítiques públiques locals.Entre aquesta nova oferta també hi ha els llibres de les col·leccions Eines i Manuals de gestió d'habitats. Aquests últims recullen i difonen bones pràctiques de gestió dels sistemes naturals i faciliten una sèrie de documents tècnics, rigorosos i comprensibles per a tots els públics.

