​El govern de Colau demana que l'acampada de plaça Catalunya sigui temporal

Una de les tendes de campanya dels sensesostre a plaça Catalunya. Foto: ACN

39 tendes instal·lades i 45 dies de reivindicacions: l'equip de la @sindicabcn visita l'acampada de les persones sensellar a la Pl. Catalunya, que reclamen l'accés a drets socials bàsics, com l'habitatge digne o la sanitat: https://t.co/gUhYDUDwDF pic.twitter.com/TbBhhN1zHz — Síndica de Greuges (@sindicabcn) 4 d’abril de 2018

El govern d'Ada Colau ha emmarcat l'acampada de la plaça Catalunya de Barcelona en el dret de reunió i manifestació, però ha demanat que sigui temporal, i ha sostingut que un eventual desallotjament és competència del Departament d'Interior de la Generalitat i que, per tant, correspondria als Mossos d'Esquadra. La policia catalana ja els va intentar desallotjar en els primers dies sense èxit."L'Ajuntament sempre ha defensat els drets de reunió i de manifestació, però considera que aquest tipus de protestes han de ser temporals i amb una durada definida", han assenyalat fonts municipals aquest dimecres a Europa Press.Han sostingut que es tracta de dues acampades reivindicatives emparades en el dret de reunió i manifestació: una primera independentista per reclamar l'elecció d'un president de la Generalitat, que s'anomena Despertem la República i que es va començar a instal·lar el 30 de gener, i la que es va sumar després "a favor dels drets de les persones sense llar", i que duu el nom d'Acampada x Drets.Els serveis municipals fan un seguiment continu perquè l'espai "no es malmeti i es garanteixi en tot moment la circulació i no es generin molèsties als veïns, fent compatible el dret de reivindicació amb el de l'ús de l'espai públic", han afirmat.A més, han assegurat que l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament, a través dels seus equips, està en contacte amb les persones acampades pels drets dels sensesostre per valorar les necessitats i vulnerabilitats a nivell individual.Les mateixes fonts han recordat que qualsevol persona disposa de diversos dispositius municipals en els quals pot alimentar-se o dutxar-se, entre altres serveis, i han destacat que el contacte per oferir suport professional es realitza amb totes les persones que dormen al carrer.L'equip de la síndica de Greuges de Barcelona ha visitat aquest dimecres l'acampada de sensesostre, que compta amb 39 tendes de campanya instal·lades i fa 45 dies que reivindiquen l'accés a drets socials bàsics, com l'habitatge digne i la sanitat, entre altres.Poques hores després de la visita, un dels portaveus de l'Acampada x Drets ha formalitzat una queixa a les oficines de la Sindicatura envers l'actuació municipal sobre els sensesostre, i ha sol·licitat la intervenció de la síndica en defensa dels drets del col·lectiu.En opinió de la síndica, Maria Assumpció Vilà, "s'ha de treballar des de la prevenció, a través de models transversals i amb una visió molt més àmplia", i espera que "les persones que es troben acampades a la plaça Catalunya puguin ser escoltades pel consistori i rebin l'atenció social necessària".Per la seva banda, els grups municipals del PP i Ciutadans a l'Ajuntament han demanat a l'alcaldessa Ada Colau que actuï amb l'acampada de plaça Catalunya. El president del PP, Alberto Fernández Díaz, ha exigit el desallotjament perquè "genera un efecte crida" i si bé al principi l'acampada convocada pels independentistes se situava en un extrem, ara "ja s'ha estès al conjunt de la plaça".De moment, Fernández Díaz ja ha anunciat que demanarà un informe jurídic en què Colau expliqui per quins motius no s'ha desallotjat i recorda que "si no hi ha un aval jurídic, podria estar incorrent en una prevaricació". La presidenta de Ciutadans, Carina Mejías, ha qualificat la situació de "naufragi absolut" del govern municipal perquè "no poden resoldre" la situació. Mejías veu "incomprensible" que es mantingui l'acampada "en plena temporada turística".També des del Grup Demòcrata –la marca del PDECat a l'Ajuntament- demanen a l'equip de govern municipal que doni una "resposta social immediata" a la "gent sensesostre, que viuen en la indigència" que es troben acampats a la plaça Catalunya. El portaveu del grup, Jaume Ciurana, considera que a l'alcaldessa "Barcelona li fa mandra, i els més vulnerables encara més, perquè li recorden la magnitud del seu fracàs com a governant".

