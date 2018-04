Ximo Puig: «Si amb diàleg rebem cops de porta, quina és l'altra via?»

El president de la Generalitat Valenciana ha lamentat aquest dimecres que el govern espanyol persisteixi a mantenir el País Valencià al "vagó de cua" de les inversions de l'Estat als diferents territoris. Puig, tal com detalla el diari La Veu, ha comparegut per a expressar el seu disgust després de presidir una reunió amb el conseller Vicent Soler i la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, on han constatat "el problema de la tendència a la cronificació de la infrainversió i l'infrafinançament".El cap del Consell ha esmentat la pobresa inversora en infraestructures culturals, en el ferrocarril de rodalia, les carreteres i, sobretot, en el transport públic, amb especial incidència en la nul·la aportació de l'Estat al sosteniment del sistema de mobilitat de la ciutat de València."Si nosaltres, que estem en les tesis del diàleg i de l'acord entre institucions, rebem un colp de porta darrere d'un altre, quina és l'altra via?", s'ha interrogat Puig, en una referència indirecta a altres maneres de plantejar les relacions entre els territoris i l'Estat.Puig ha aclarit que no considera "una altra via que la valenciana, la de l'acord", però ha advertit que "a Espanya hi ha un problema territorial greu". Per això, ha insistit que s'ha d'aconseguir que "els ciutadans siguin iguals alhora que els territoris tenen singularitats".

