Puigdemont, disposat a seguir «representant» la presidència de la Generalitat, segons Costa

El vicepresident primer de la mesa del Parlament, Josep Costa, ha explicat que Carles Puigdemont està disposat a seguir "representant" la presidència de la Generalitat. Després d’una reunió de més de dues hores a la presó de Neumünster amb el president destituït, Costa ha assegurat que el líder de Junts per Catalunya és "optimista" amb el tribunal alemany que ha de decidir sobre la seva extradició. En una atenció als mitjans de comunicació, ha explicat que Puigdemont té "confiança" que la justícia del país germànic "tindrà en compte els seus drets, l’escoltarà i podrà veure en última instància que aquesta és una causa política, dirigida pel govern espanyol per reprimir la voluntat dels catalans".Costa, que ha evitat donar detalls sobre l’estratègia dels advocats del president destituït de cara al procés d’extradició, ha comentat que Puigdemont "està bé, amb molt bon ànim i predisposició a defensar-se". Segons el membre de la mesa de la cambra catalana, no té intenció d’abandonar el seu escó i continua amb aspiracions per tornar a ser president "malgrat tots els impediments de l’Estat".Segons Costa, Junts per Catalunya segueix considerant Puigdemont com "el president legítim" i creu que "la voluntat democràtica representada al Parlament" vol que sigui el cap de l’executiu català. Amb tot, no ha concretat si la formació planeja tornar-lo a presentar com a candidat a la investidura i quina estratègia se seguiria si el líder de Junts per Catalunya continua a la presó de Neumünster."Esperem que sigui alliberat i que s’arxivin totes les causes polítiques que no tenen cap fonament, aspirem que el president Puigdemont pugui retornar a Catalunya per ocupar el càrrec que es mereix en una societat que es vol anomenar democràcia", ha dit. A més, ha recordat que quan Puigdemont va fer el pas al costat en favor de Jordi Sànchez per la investidura, ho va fer “des de la provisionalitat”.“Ell sempre va dir que no renunciava a exercir la presidència, sinó que feia un pas al costat temporal, provisional, perquè fos possible formar govern, però sense renunciar al dret que nosaltres creiem que legítimament té de ser investit president de Catalunya”, ha explicat. Amb tot, no ha concretat si la provisionalitat ha acabat. “El president Puigdemont és qui decidirà o proposarà el que consideri que la situació política i jurídica mereix en tot moment”.Josep Costa ha visitat Carles Puigdemont durant dues hores aquest dimecres al matí, i juntament amb membres de l’entorn del president destituït, ha portat a la presó en capses efectes personals del líder de Junts per Catalunya, com ara llibres, cartes i una màquina d’escriure Olivetti. Després de la reunió amb Costa, Puigdemont ha rebut la visita de la seva dona, Marcela Topor, que ha entrat al centre penitenciari acompanyada de l’empresari Josep Maria Matamala i el director d’El Punt Avui, Xevi Xirgu.

