Pedro Sánchez intercedirà perquè CCOO i UGT es reuneixin amb Societat Civil Catalana

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha compromès aquest dimecres a intercedir davant els sindicats UGT i CCOO perquè rebin els representants de Societat Civil Catalana que s'han traslladat a Madrid per demanar a les organitzacions sindicals que deixin de donar suport a l'independentisme, que qualifica de "classista i supremacista".Així ho ha indicat el president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, després de reunir-se amb Sánchez a la seu del partit a Ferraz, en una trobada en què han participat també la vicesecretària general, Adriana Lastra, i el secretari d'Organització, José Luis Ábalos.Segons Rosiñol, amb els representants del PSOE han coincidit "en gran mesura" en l'anàlisi del que està passant a Catalunya. Tots dos estan "molt preocupats perquè la fractura social a Catalunya no és únicament identitària, sinó també de classe", ha explicat Rosiñol, que ha citat un estudi del Reial Institut Elcano que reflecteix com les classes altes a Catalunya són majoritàriament independentistes, davant de les classes mitjanes i mitjanes-baixes, que no ho són.Per aquest motiu, Rosiñol hagi sol·licitat una trobada amb els secretaris generals d'UGT, José María Álvarez, i Comissions Obreres, Unai Sordo, per explicar-los que Sociedat Civil Catalana no veu clar que un sindicat de classe "estigui donant suport a l'independentisme, que és classista" .UGT i CCOO a Catalunya han convocat, al costat de Òmnium Cultural i l'ANC, una manifestació el 15 d'abril a Barcelona en defensa dels presos polítics. Fa unes setmanes Rosiñol es va reunir amb el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, a qui va transmetre la "preocupació" de la seva organització pel fet que un sindicat que representa als treballadors de Catalunya "estigui donant suport a un moviment clarament classista i supremacista ".A la reunió amb Sánchez, Societat Civil Catalana també ha expressat la seva "profunda preocupació" per la deriva dels Comitès de Defensa de la República, que "semblen voler imposar una visió unívoca de Catalunya". També han alertat del paper que exerceixen TV3, Catalunya Ràdio i l'"entramat mediàtic nacionalista que està blanquejant, justificant accions violentes d'una part petita de la població que vol imposar la seva visió de la realitat".Segons l'opinió de Societat Civil Catalana, "no s'està dimensionant el perill que suposa que hi hagi Comitès de Defensa de la República, a imitació dels Comitès de la Revolució cubana, als carrers catalans". "És d'absoluta gravetat que hi hagi algú que intenti imposar la seva visió per la força al conjunt dels catalans. Exigim accions polítiques i institucionals en els tribunals perquè es garanteixin els drets de tots els catalans", ha tancat Rosiñol.

