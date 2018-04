Ciutadans denuncia ara «tensió i violència reiterada» a Catalunya

Carlos Carrizosa des del faristol del Parlament. Foto: ACN

L'unionisme continua entossudit a vincular l'independentisme amb violència . El darrer apunt en aquest sentit l'ha fet Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans, aquest dimecres al matí des del faristol del Parlament de Catalunya. Ha justificat aquest dimecres que els Mossos d’Esquadra hagin posat en marxa l’anomenada Operació Minerva, que incrementa la protecció i seguretat de polítics i seus de partits i institucions Per a Carrizosa, ara per ara “hi ha tensió a Catalunya” i per això s’han pres aquestes mesures. “Hi ha seus, com la de Cs, que han estat reiteradament atacades. Hi ha una violència que s’està posant de manifest de reiterades formes. Hi ha atacs a seus, s’assenyalen persones, hi ha talls de carreteres. Hi ha tensió i esta justificar un major dispositiu de seguretat”, ha sentenciat el portaveu de Cs.I és que per a Ciutadans, el clima a Catalunya no és "el més adequat". I part d’aquesta fotografia general que dibuixen els d’Inés Arrimadas és la falta de Govern i de president de la Generalitat. En aquest sentit, Carlos Carrizosa s’ha congratulat que el ple es reuneixi aquest dijous "gràcies a Ciutadans", i ha apuntat que la seva proposta de resolució sol·licitant al president del Parlament, Roger Torrent, que comparegui pot donar la clau per conèixer el futur que espera a la política catalana.Així, tot i admetre que la seva proposta no comporta l’obligació que Torrent comparegui, Carrizosa ha recordat que "qualsevol membre de la mesa pot parlar i es pot sumar a un debat, com altre diputat". "Confiem que els grups d’ERC i JxCat no neguin la compareixença i el propi Torrent demanarà als seus grups que permetin que ens expliqui als catalans quines són les seves previsions i els seus plans", ha afegit.

