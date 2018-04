El llibreter neonazi Pedro Varela ingressa a la presó per distribuir el «Mein Kampf»

El llibreter neonazi Pedro Varela ha ingressat aquest dimarts a la tarda a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Varela haurà de complir una condemna de tres mesos de confinament després que el jutge li denegués la suspensió de la pena . El jutge va fer cas a la petició de la Fiscalia, que va argumentar que les anteriors condemnes no van comportar la seva "reinserció social". De fet, Varela ha d'ingressar a presó precisament pel fet de tenir antecedents. Cal recordar que el llibreter va ser condemnat a tres mesos per un delicte contra la propietat intel·lectual per l'edició, distribució i venda del llibre Mein Kampf d'Adolf Hitler sense l'autorització dels propietaris dels drets d'autor, que és l'estat alemany.Varela ha estat condemnat diverses vegades des del 1998 per difusió d'idees que justifiquen el genocidi i per promoure, afavorir, incitar a l'odi, la violència, l'hostilitat o la discriminació. L'abril passat un jutjat penal de Barcelona el va condemnar a pagar gairebé 70.000 euros a l'estat de Baviera per haver publicat Mein Kampf sense el seu permís entre el 1997 i el 2010. En total en va fer deu edicions que va vendre a la seva llibreria i a d'altres d'Espanya i l'estranger, fins a 4.375 exemplars per un valor global de 98.264 euros.El jutjat el va condemnar per un delicte contra la propietat intel·lectual a sis mesos de presó, 1.080 euros de multa i a un any d'inhabilitació per editar, publicar i vendre llibres. L'Audiència de Barcelona, però, va estimar parcialment el seu recurs i finalment va establir la pena en tres mesos i el va eximir de pagar la indemnització de prop de 70.000 euros.A més, va considerar que no es podia quantificar la totalitat dels perjudicis econòmics al titular dels drets de propietat intel·lectual del llibre, l'estat lliure de Baviera, i va deixar sense efectes la condemna imposada en la via de responsabilitat civil i absolia Varela de pagar-la.La sentència també recollia que el Ministeri de Finances de Baviera va manifestar que ja no tenia "cap interès" per continuar amb el processament de Pedro Varela i que retirava la denúncia presentada el 2009, sense que constés interès a obtenir reparació econòmica pels perjudicis produïts.

