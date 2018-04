El govern espanyol empeny el PP a acabar amb la immersió lingüística al Parlament

El govern espanyol aposta per modificar la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), aprovada el 2009, perquè s'ofereixi el castellà com a llengua vehicular en l'ensenyament, atès que l'executiu espanyol no pot fer-ho a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.Així ho han indicat a Europa Press fonts del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, amb motiu de la publicació en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya de la resolució de les normes de preinscripció i matrícula escolar en la qual no es preveu l'opció lingüística i és pràcticament igual a la de l'any passat."El govern no pot canviar el model lingüístic de Catalunya ni de cap comunitat autònoma a través de l'article 155 de la Constitució Espanyola", sostenen les mateixes fonts, que afegeixen que l'executiu no pot saltar-se les lleis i té l'"obligació de respectar" l'actual ordenament legal en matèria educativa que regeix a Catalunya.En aquest sentit, assenyalen que la LEC només pot ser modificada a través d'una altra llei que s'aprovi pel Parlament i subratlla que el PP a Catalunya ha registrat una proposició de llei en aquest sentit, que el Ministeri d'Educació "defensa".A més, recorden la recent sentència del Tribunal Constitucional, publicada el passat 20 de febrer, dies després que l'executiu anunciés que estimava la possibilitat de canviar la prematrícula escolar per garantir el castellà.L'alt tribunal va declarar inconstitucional el sistema de la LOMCE que consistia en el pagament d'una plaça privada per als alumnes que volguessin el castellà com a llengua vehicular i no hi hagués oferta a la xarxa pública."El govern respecta i acata aquesta sentència, i per tant, la manera que té de seguir actuant és treballar perquè aquesta Proposició de Llei presentada aquest matí pel PP català tiri endavant i es modifiqui l'actual ordenament educatiu a Catalunya", conclouen aquestes fonts.Després del conflicte que va generar la possibilitat que el Ministeri d'Educació, fent ús de l'aplicació del 155 a Catalunya, pogués deixar escollir a les famílies la llengua d'escolarització dels infants, finalment no hi haurà casella lingüística del castellà per a la preinscripció del curs vinent.Fonts d'Ensenyament han confirmat que no es preveuen canvis significatius per aquest procés, que s'inicia el divendres 13 d'abril i que acabarà el 24. Tot i que el formulari de preinscripció encara no és públic, ho serà pocs dies abans d'iniciar el període, fonts del Departament han afirmat que no hi ha referències lingüístiques, tret de les que ja sortien en les preinscripcions anteriors, en què es preguntava les llengües que entenia l'infant.El portaveu del PP en el Parlament, Santi Rodríguez, ha registrat aquest dimecres una proposició de llei que inclou la casella perquè els pares escullin l'idioma en el primer ensenyament, és a dir, a Primària, i sobre la lectoescriptura -la lectura i l'escriptura-.En roda de premsa, ha explicat que no es tracta de segregar alumnes segons la llengua que imparteixi una determinada escola, sinó -ha dit- que aquesta casella aniria destinada només per quan els nens aprenen a llegir i escriure -primer de Primària-, encara que la llei dels populars deixa oberta aquesta possibilitat a tot el període de Primària."A Primària, els pares i tutors poden instar en el moment de la prematrícula que els seus fills rebin l'ensenyament en la lectoescriptura en castellà o català", ha explicat, i ha proposat que això es traslladi només a les classes en les quals s'ensenya a llegir i escriure i a través de l'educació individualitzada.

