Els treballadors d'«El Periódico» convoquen quatre dies més de vaga

Un cartell anunciant la vaga a «El Periódico» Foto: Comitè Periódico

COMUNICADO: Convocados cuatro días más de huelga en @elperiodico ante el inmovilismo de @grupozeta en el ERE de 170 despidos https://t.co/lhEuWKD7PK pic.twitter.com/E0NWIbxfad — Comité Periódico (@ComitePeriodico) 4 d’abril de 2018

El comitè d'empresa d'El Periodico ha convocat quatre noves jornades de vaga com a mesura de protesta per l'ERO sobre 170 empleats. Segons han explicat en un comunicat, els representants dels treballadors ja han registrat un preavís de quatre dies més d'aturada per als dies 10, 11, 12 i 13 d'abril, mentre que es mantenen pendents les ja anunciades per aquest dimecres, dijous i divendres. Segons els treballadors, a quatre dies perquè finalitzin els períodes de consultes, la direcció del Grupo Zeta insisteix en eliminar 170 llocs de treball després de descomptar set baixes durant el 2017 i només ha buscat rebaixar la massa salarial del 45% al 43%.El comitè ha justificat la nova convocatòria "davant la possibilitat que el Grupo Zeta intenti perllongar la negociació la setmana que ve" i com a "mesura de pressió si persisteix l'immobilisme de l'empresa".A les vagues, hi estan cridades unes 400 persones de les redaccions de Barcelona i Madrid, inclosos el personal dels departaments de publicitat, administració, sistemes informàtics i logística. La convocatòria del passat 23 de març va tenir un seguiment del 80%, tot i que en algunes àrees, com en la redacció , es va enfilar fins al 90%.Segons dades del comitè d'empresa, amb l'ERO presentat pel Grupo Zeta es vol prescindir de 85 treballadors de la societat El Periódico SL (redacció), 55 de Zeta Servicios y Equipos (administració i sistemes informàtics), 19 de Zeta Gestión de Medios (publicitat) i 18 de Logística de Medios (distribució i subscripcions).

