​Barcelona estendrà a les motos les restriccions per circular en dies d'alta contaminació

Una moto circulant per Via Laietana. Foto: Adrià Costa



Classificació d'etiquetes ambientals de les motos. Font: DGT

Les restriccions per circular a Barcelona en els dies de més contaminació s'amplien. L'Ajuntament estén la prohibició a les motocicletes i als ciclomotors més contaminants dins de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) durant els episodis de contaminació ambiental per diòxid de nitrogen (NO2) a partir del desembre, en dies feiners de dilluns a divendres de 7.00 h a 20.00 h, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat . Es veu afectat el 40% d'aquests vehicles, o sigui, uns 112.000.La ZBE incorpora bona part del municipi de Barcelona, excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Aquesta prohibició s'afegeix a la que es pot aplicar des del passat desembre als cotxes i furgonetes en cas d'episodi , si bé per ara encara no s'ha activat mai, i és que un episodi es pot produir entre un i tres dies l'any. Fins ara estaven afectats per les mesures els turismes de benzina anteriors al 2000, els dièsels matriculats abans del 2006 i les furgonetes anteriors al 1994.Els vehicles que emeten més pol·lució no disposen de l'etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT). De moment només s'havien emès per als cotxes i les furgonetes, però des d'aquest dimecres la DGT ha publicat la classificació dels vehicles lleugers en virtut del seu potencial contaminador.Els titulars podran obtenir l'etiqueta que els correspongui a través de la xarxa d'oficines de Correus, amb un cost de 5 euros. Amb els cotxes i les furgonetes s'havia fet diferent en el cas de les grans ciutats com Barcelona, i és que la DGT havia optat inicialment per fer un enviament gratuït a domicili amb l'etiqueta corresponent. Ara els motoristes hauran de desplaçar-se a Correus i fer el pagament si volen obtenir-la.Tot i que la col·locació de l'etiqueta adhesiva és voluntària, de la mateixa manera que als cotxes i furgonetes, es recomana enganxar-la en un lloc visible del vehicle per tal de facilitar la identificació per part dels agents de la Guàrdia Urbana i beneficiar-se així dels avantatges previstos en relació a la mobilitat o l'aparcament, entre d'altres. D'aquesta manera s'evita que els agents aturin el vehicle per comprovar la seva classificació a partir de la matrícula.En cas de dubte sobre si es té una moto amb etiqueta o sense, els usuaris poden consultar quina els hi correspon posant el número de matrícula a la web de la DGT . Segons dades d'aquest organisme, al 40% de les motos i ciclomotors matriculats a Barcelona els correspon la categoria C del distintiu ambiental (etiqueta verda), un altre 40% no tenen distintiu ambiental per considerar-se molt contaminants, un 19% tenen el distintiu B i un 1% tenen el distintiu Zero Emissions.En relació als vehicles censats, l'any 2016 (946.914 vehicles) les motocicletes representaven el 23% i els ciclomotors el 6% del total. Així, el nombre de motocicletes censades era de 223.671 motos, 202.827 de les quals estaven actives. En el cas dels ciclomotors, el cens municipal del 2016 incloïa 57.037 vehicles, dels quals 50.165 estaven en actiu. Segons el darrer Informe de Mobilitat 2016, el 48,8% dels desplaçaments en vehicle privat dins de Barcelona i el 14,7% dels desplaçaments cap a altres poblacions es fan en motocicleta.

