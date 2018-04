VÍDEO Marcela Topor entra a la presó de Neumünster per visitar Puigdemont

La dona de Carles Puigdemont, Marcela Topor, ja és a la presó de Neumünster, on està reclòs el seu marit des de la seva detenció ara fa uns dies. Aquesta visita arriba l'endemà que l a Fiscalia del land de Schleswig-Holstein demanés l'extradició per delictes de rebel·lió i malversació . A banda de Topor, el vicepresident del Parlament i diputat de Junts per Catalunya, Josep Costa, també l'hagi entrat a veure. A la tarda serà el torn de l'eurodiputat i exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vajg.Aquest dimarts al vespre, ambdós van participar a un sopar de suport a Carles Puigdemont, a l'Hotel Prisma Best Western de Neumünster. L’acte, organitzat per l’ANC Hamburg, va comptar amb la presència de diversos membres de l’entorn de Puigdemont, com l’empresari Josep Maria Matamala i el director d’El Punt Avui, Xevi Xirgu. Entre els assistents hi havia membres de l’ANC Hamburg i altres catalans residents a la zona.