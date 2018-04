«La llibertat d'expressió no es demana, s'exerceix»: les entitats es mobilitzen contra la censura

Pablo Hasel i Willy Toledo, durant l'acte de No Callarem Foto: Adrià Costa

"La forma de combatre la censura és no autocensurar-nos, no deixar-nos vèncer per la por i seguint resultant molestos per a un règim que és un enemic declarat de la democràcia". Així ho ha dit Pablo Hasel durant un acte de la plataforma No Callarem a l’antiga Presó La Model de Barcelona, amb la convicció de defensar la llibertat d'expressió i de denunciar, amb tota la contundència possible, la "regressió autoritària i repressiva" que està patint l'estat espanyol."No retrocedirem, no ens callaran. Seguirem cantant el que vulguem, quan vulguem", ha exclamat Elgio, un dels 12 rapers condemnats del col·lectiu musical La Insurgència per delicte d'enaltiment del terrorisme. "No fa falta compartir tot el que diem per veure que és una barbaritat que puguem ser engarjolats pel que ens acusen", continua Hasel. "Les condemnes "van més enllà de delictes d'opinió, perquè les lletres contenen fets provats sobre la monarquia i la violència policial", rebla.El raper denuncia, en aquest sentit, que "no hi ha llibertat d'expressió. I no n'hi haurà mentre no puguem arribar a casa i amb total tranquil·litat criticar la monarquia, la brutalitat policial o l'església sense que hi hagi la possibilitat de ser encausats per fer-ho". "La llibertat d'expressió no es demana, s'exerceix", expressa un dels periodistes de la Taula per Mèxic, durant els parlaments de les diverses entitats i personalitats que formen part de la plataforma. Entre elles, Iaioflautes, Ateneu L'Harmonia, Col·lectiu LGTBI, Fira Literal, Grup Barnils, Ecologistes en acció, Clownia Festival, Casa Orlandai, Festival Prostesta o Teatre amb R de República.L'acte ha servit per presentar el programa complet de la Setmana de la Llibertat d'Expressió, del 9 al 15 d’abril, i impulsada per la plataforma No Callarem. L'esdeveniment comptarà amb accions descentralitzades arreu de l’Estat que evidenciaran la violació reiterada d’aquest dret fonamental. Moviment, activisme, performance, audiovisuals i debat protagonitzats per actrius, periodistes, cantants, poetes i persones de tots els àmbits de la cultura.Aquesta setmana de reivindicació culminarà amb una gran acció, també transversal, el diumenge 15, dia de les grans activitats, on destaca Envoltem La Model, una fira popular per la llibertat d'expressió, amb concerts, poesia, humor i espectacle , llibres i fins i tot una arrossada popular. Entre ells, Valtonyc, Maria Arnal i Marcel Bagés, marina Garcés, Willy Toledo, escenari amb Sound System i artistes destinats a públic infantil com Xiula.La Plataforma No callarem va néixer per donar resposta a la "deriva autoritària" de l'estat espanyol, alarmat davant de fets com la ratificació per part del Tribunal Suprem de la condemna de l’Audiència Nacional imposada al propi raper Valtonyc, la recent resolució pronunciada per l’Audiència Nacional sobre el cas Pablo Hasel, el segrest de Fariña, la retirada de l’artista Santiago Serra d'ARCO i també una creixent i preocupant persecució a tuitaires, humoristes i periodistes, entre d'altres col·lectius.

