Campanya per fer arribar el suport als presos polítics a Merkel i Macron

L’ Associació Catalana pels Drets Civils , l’agrupació formada pels familiars dels presos polítics i exiliats, han presentat aquest dimecres la seva primera campanya de denúncia i visualització de la situació en la qual es troben els seus familiars. La iniciativa “Europe, make a move” convida a tota la ciutadania a enviar una carta tancada a cinc líders europeus, entre els quals Merkel i Macron.El que es pretén és que l’enviament d’aquestes cartes sigui massiu i que els cinc líders escollits als seus despatxos una gran quantitat de cartes denunciant la situació dels polítics catalans. Avui mateix els familiars dels presos polítics i exiliats engegaran la campanya enviant les primeres cinc cartes. Esperen que aquesta campanya tingui una participació massiva durant el mes d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi.Els cinc líders europeus escollits són: la cancellera d’alemanya, Angela Merkel; el president de la República Francesa, Emmanuel Macron; el primer ministre de Finlàndia, Juha Sipliä; el d’Irlanda, Leo Varadkar; i el de Portugal, António Costa. L’associació ha escollit aquests cinc mandataris tant pel seu pes polític dins de la unió europea com per la seva possible sensibilitat a l’autodeterminació. La carta és un text tancat però “oberta a tothom”, tal com afirmen els representants de l’associació. El text es pot descarregar a través de les pàgines web de les entitats col·laboradores. Les cartes estan traduïdes en els cinc idiomes dels seus receptors. En elles s'explica la situació en la que es troben els polítics catalans i trasllada "un crit d'auxili a tots aquells compromesos amb els valors democràtics i en defensa dels drets humans".La carta tot i ser tancada, té un espai perquè cada remitent pugui escriure el seu nom, el seu DNI i la seva signatura. L’objectiu de l’associació és fer arribar un gran volum de cartes al mateix temps als líders europeus, per demostrar la força reivindicativa i pacífica que tenen els catalans. Els familiars i organitzadors d’aquesta campanya creuen que el dia de Sant Jordi serà un bon dia per poder enviar aquestes cartes, ja que les entitats independentistes, disposaran de les cartes en les seves parades, on també es podran segellar i enviar. A aquesta campanya s’hi sumen Òmnium Cultural, ANC i Crida per la Llibertat. A més, li donen suport els partits independentistes amb representació parlamentària i alguns mitjans de comunicació, entre els quals

