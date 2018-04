​Els veïns de Sant Joan Despí amenaçats d'expulsió acorden atenuar la pujada del lloguer

L'edifici del número 113 de l'avinguda Barcelona, a Sant Joan Despí Foto: ACN

Fumata blanca a la propuesta de los vecinos con contratos hasta 2018. La lucha sigue para igualar las condiciones para los de 2019 y 2020. Y por el derecho a la vivienda libre de especuladores!! Juntas somos fuertes!! #Les150EnsQuedem #SeguimosEnPie pic.twitter.com/fQtWGejCdr — Vecinos de Avda Barcelona 113 (@AvdBarcelona113) 3 d’abril de 2018

Els veïns del bloc del número 113 de l'avinguda Barcelona de Sant Joan Despí amenaçats per un dràstic increment del preu del lloguer van aquest dimarts al vespre en assemblea un acord definitiu amb l'empresa propietària, Medasil Desarrollos SL. Concretament, van donar llum verd a un increment del 20% del lloguer repartit en tres anys per als 94 contractes que finalitzen aquest 2018.Óscar Alcobendas, portaveu i membre de la comissió negociadora, tot i assegurar que les negociacions "han estat molt dures", ha celebrat l'acord assolit amb l'empresa propietària que finalment ha acceptat rebaixar i fraccionar l'increment del preu del lloguer que a l'inici de les negociacions volien que fos del 24% des del primer any. El cas d'aquests veïns és un dels que ha mostrat el Sindicat de Llogaters quan ha apel·lat a resistir davant les pujades del lloguer . Malgrat l'acord, Alcobendas assegura que els veïns mantindran les pancartes reivindicatives als seus balcons fins que es tanqui un acord satisfactori amb la quarantena de famílies a les quals els venç el contracte de lloguer en els pròxims dos anys.Alcobendas explica que, pels contractes que finalitzen el 2019 i el 2020, l'empresa propietària vol aplicar condicions diferents de les pactades pels que vencen aquest 2018 i que caldrà seguir negociant aconseguir-ne de similars. Pels que expiren l'any vinent, els propietaris volen aplicar l'increment del 20% en dos anys més l'IPC, i pels del 2020 en un sol any més l'increment de l'IPC.Els afectats fa aproximadament cinc anys que viuen en aquest edifici després que l'Ajuntament de Sant Joan Despí forcés la propietat a posar els habitatges en lloguer, ja que la finca estava buida i tenia un risc alt d'ocupacions il·legals. El conflicte entre llogaters i empresa propietària va sorgir quan en començar a vèncer els primers contractes el passat mes de gener, es va comunicar als veïns via burofax que els lloguers s'incrementarien entre un 40 i un 100%, el que els suposaria, en molts casos, passar de pagar uns 600 euros a 1.200.Óscar Alcobendas ha destacat que malgrat la desproporció inicial de les demandes dels propietaris, un cop iniciades les negociacions la seva voluntat ha estat sempre la d'arribar a un acord amb els veïns i que confien que aviat se'n pugui tancar un de nou pels que els venç el contracte els dos pròxims anys.

